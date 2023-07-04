经济疲弱拖累发行需求 中国IPO活动恐进一步放缓

来源：彭博社

作者：Filipe Pacheco

今年上半年，中国大陆仍然是全球最繁忙的IPO地点，但经济增长放缓预计将对国内发行活动产生越来越大的拖累。

上半年在上海、深圳和北京的IPO募集所得总计350亿美元，约为同期全球总额的一半。虽然中国以176个发行人的数字蝉联发行人数量的榜首，但募集金额与去年同期相比低了14%，且发行活动逐月放缓。

随着企业等候潜在的经济措施因而采取观望态度，过去两年主要令中资银行忙碌的发行需求料将降温。在中国企业接触更多投资者的传统地点香港，市场恢复的前景主要依赖于科技巨头的分拆和人工智能或汽车初创企业的上市。

摩根大通驻香港亚洲（除日本）ECM联席主管Peihao Huang表示，中国企业的发行如要反弹，“整体市场信心需要改善，投资者对中国经济前景的看法也是一个前提条件”。“尽管重开势头似乎已经放缓，但我们对下半年相对乐观。一些好消息会提振信心，我们希望未来几个月能够看到一些这样的消息。”

中国第二季度的经济势头未能增强，冲击了国内和境外的募资计划。彭博汇总的数据显示，3月至6月之间境内市场募集所得每月均有所下降。今年迄今大陆市场IPO平均规模为1.83亿美元，2022年上半年为2.3亿美元。香港方面，今年以来的发行规模无一超过7亿美元。

瑞银驻香港的亚洲股票资本市场联席主管Selina Cheung表示，随着中国相关发行预计将会放缓，其他地区可能会迎来好机会，吸引寻求向亚洲配置资产的投资者。她强调，日本、韩国、东南亚和印度未来数月料表现活跃。

Marcum Asia驻纽约联席董事长Drew Bernstein表示，未来数月，中国IPO将分为对安全敏感和不敏感的科技类，以及被中国定义为战略性的类别，同时由于获准在海外上市很可能比较困难，大部分IPO料在境内市场。“例如AI、芯片，可能还有量子计算，很可能不得不在A股市场IPO。”