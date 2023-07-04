如何评估拉拢他国政要价码

来源：联合新闻网

作者：张竞

台湾外交部透过财团法人两岸交流远景基金会，出面邀请英国前首相特拉斯(Liz Truss)今年五月来访演讲；不料因为英国政府近日公布国会议员薪资以外收入时，详细列出特拉斯来访期间所有花费项目支出金额以及接受酬金价码，资料曝光后备受各方负面评议，成为媒体报道与社会关注议题。

尽管政府主管机关仍振振有辞声称依循前例并且于法有据，但此事发展至此，当初不论是打算借由特拉斯演讲振奋民心士气，抑或是借此建构与英国政坛正面往来关系，恐怕都会因此走调变味，而且产生严重后续影响。

严格来说，台湾为维护外交利益，在国际社会建立往来关系，透过各种途径拉拢他国政要，绝对是各方心知肚明事实。但此种台面下运作之外交手法，显然必须遵守他国法令，同时亦要考量对方国家民情与社会观感，并且亦要让乡亲民众能够接受此等政治手段。

基本上若是要问如何评估拉拢他国政要价码，其中所涉及因素甚多；但原则上总是不脱利益交换，希望能够巩固特定国家政治人物与我方情谊，在该国政治决策过程中，能够重视台湾立场维护台湾利益。就算实在是形势比人强，完全无法改变该国决策变化趋向时，亦能够先行通报，能够事先获知状况变化警讯，及早采取损害管制措施与应变方案。

吾人必须理解，政治人物行情都会有变化，所以为能充分运用资源，尽量节约预算，并且创造最佳外交效益，通常驻外单位人员都会尽量去“烧冷灶”，特别是针对具有发展潜力，未来在他国政坛可能地位窜升之政治明星，驻外馆处都会尽量建议高层出面邀访，希望在其真正发迹前，先行建构联系往来人际关系管道，亦尽量为其营造政治声势，希望他日能够获得被拉拢对象感恩图报。

过去数十年来，外交部门确实亦曾经精准押宝，透过此等邀访作业，让日后出任国家元首者在担任地方首长时，就能够顺利来访并且建立日后沟通联系管道。当然此种手法，只要回想吕不韦以赵姬为代价，刻意拉拢秦国王孙嬴子楚过程中，所秉持投资眼光与逻辑理则；就可以理解到为何以“烧冷灶”手法，在对象国政治人物失意或失势后，或是在尚未出道发迹前，先行精准辨识其发展潜力，在此时刻意结交拉拢，所可能获得政治回报会有多高。

但是有些政治人物在政坛失势后，恐怕绝无可能卷土重来，此时若是还要进场拉拢，恐怕投资眼光就会倍受质疑。但有时为何要厚待某些政坛退休人物，虽然明知其绝对不会东山再起，但是当其在任时曾经正面对待台湾，因此高调摆出场面表达感谢，此时就是刻意展现给该国政坛当道者，以暗示手法让主政者理解，我方对于善待我者，必然会有所回报。

所以整体说来，不论是在拉拢对象发迹前付出前金，或是对厚待我者下野后，再拿出后谢致意，这些手法都必须相当细致，而且不要让整个过程太过离谱，同时亦要顾虑到市场行情，绝对不要鲁莽冒进打坏行情，手段粗糙往往就会坏掉大事，让所以来龙去脉对外曝光，最后弄巧成拙搞到让双方极度难堪收场，整个拉拢对方过程与结果，到最后必然就会一场空。

所以面对邀访特拉斯来访争议，吾人必须各方思考下列各个要素；特拉斯平常受邀访问与演讲价码如何？台湾所付出酬金是否离谱？特拉斯原本政治行情与发展潜力如何？假若已经是死会，就没有必要再随便下注胡乱提出标金。此事曝光后，会不会成为英国政坛或是国际社会负面教材，对台湾拉拢其他国家政治人物产生吓阻效应？

其实最不在乎乱花银两在外国政客身上，只要能够产生对内宣传效果，让台湾民众继续被喂食政治摇头丸，以便巩固其执政地位者，就是当前绿营政府国家安全团队。但吾人必须思考到，面对国际社会艰难环境，不论未来是谁当政，当还要继续拉拢他国政治人物，如此生荤不忌不择手段杀鸡取卵，最后恐怕是让整个外交前途为之陪葬！

作者是中华战略学会资深研究员