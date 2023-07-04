区域经济整合 台湾要加把劲

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

蔡英文执政以来，由于邦交国中断影响，台湾与尼加拉瓜、萨尔瓦多的自由贸易协定（FTA）已失效，与洪都拉斯FTA也将在今年底终止。蔡政府宣称台湾与这些国家贸易不热络，失去三个FTA对台湾影响微不足道。在这段期间，政府也与巴拉圭等四个邦交国缔结FTA，但无论就自由化范围及程度而言，并不符合一般FTA标准；对台湾效果更是微乎其微，甚至无法弥补三个失效FTA的损失。

连同新完成四个FTA ，目前台湾与巴拿马、危地马拉、中国大陆、新西兰、新加坡，合计共九国仍维持FTA。台湾不但在FTA数目成长迟缓，在出口涵盖率，即出口享有FTA优惠占总出口比重约为10.7%，远远落后其他国家，而且绝大部分是来自蔡政府当初急欲除之而后快的海峡两岸经济合作架构协议（ECFA）。

加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），一直是台湾最优先选项，政府强调早已做好准备，但在决策延宕下迟迟没有申请。直到被台湾视为条件较差的中国大陆在2021年9月提出申请超车后，台湾才正式申请，但已经处于被动。

CPTPP最近即将召开执委会，台湾念兹在兹期望可以成立加入工作小组；为此也先后开放美国莱猪、日本福岛产品，甚至加拿大全龄牛的进口，但迄今仍得不到上述国家的公开支持。CPTPP已经成为两岸角力战场，两岸申入俨然已成为零和博弈。但以最近今年CPTPP轮值主席国新西兰总理访问大陆，签署多项协议，在今年顺利成立台湾工作小组的困难度不低。

区域经济整合落后，也连带影响出口，出口持续衰退已使经济连两季负成长。台湾所有主要市场均呈现下滑，其中以中国大陆衰退最明显；另外传统产业的非零关税产品，衰退幅度远超过以半导体为主的零关税项目。除了景气变化因素外，欠缺FTA网络也是重要原因。

最近是否重启服贸的议题成为焦点，蔡政府除了以服贸已经过时而反对外，更以在全球与中国大陆脱钩下，与大陆启动谈判会影响台湾与其他国家洽谈的进展；却漠视即使各国在围堵中国下，还是与中国大陆广签协议的事实。

除了对外区域经济整合不顺外，台湾内部经贸体制建构也落后。政府当初承诺推动的“两岸协议监督条例”，迄今毫无进展；以致未来两岸即使有机会重启谈判，成果也无法落实。

蔡政府任内全力营造与美国关系，今年6月签署台美21世纪贸易倡议的首批协定。政府强调此成果不但是台湾区域整合重大进展，更是台美关系的里程碑，并可为台美FTA铺路。平心而论，台美21世纪贸易倡议对完善台湾经贸体制有正面助益，但欠缺市场开放而使得效果大打折扣。

蔡政府时期历经CPTPP及区域全面经济伙伴协定（RCEP）两大区域经济整合协议签署及生效，台湾均被排除在外，目前已承受冲击。其次相较于中国大陆已完成与亚细安及新西兰FTA升级版，台湾在推动既有FTA升级也毫无作为。另外一些功能性的协定，例如数位经济伙伴关系协定（DEPA），台湾也难以切入。

近年来全球区域经济整合不但进展快速，还更为多元化；但台湾几乎仍在原地踏步，在各方面均无法开疆辟土。蔡政府全力美化台美21世纪贸易倡议，强调可以做为台湾推动区域经济整合的指标；不过台美21世纪贸易倡议对台湾虽有加分，但绝非万灵丹，现实面更无法缓和台湾出口衰退的颓势。

台湾无法因应区域经济整合多元化趋势，更因欠缺宏观策略而无法突破，几乎已经看不到竞争对手的车尾灯。在两岸关系更加险峻下，使得台湾区域经济整合之路变得更窄，未来的挑战势必更加严峻。