青年失业率的变化与迷思

来源：台湾《工商时报》

工商社论

自中国大陆发布青年失业率（16～24岁）升破20％之后，引起广泛的讨论，事实上不只大陆，台湾、美国、法国等欧元区国家也都有这个问题。比较让人担心的是，大家只知道青年失业率升高的坏处，却不晓得其降低也未必是好事，极可能只是把问题转成另一个形式，隐藏在另一个角落而已，其麻烦说不定还更大。

青年失业率为什么比较高？因为他们刚毕业，投入寻职行列，由于没有工作经验，磨合过程也造成流动率高。台湾今年5月失业率3.46％，青年失业率（15～24岁）高达11.2％，美国5月失业率3.7％，青年失业率也达到7.4％，欧元区青年失业率更达14％（法国17％、意大利22％），这说明青年失业率在所有国家和地区都有偏高的现象。

今年1～5月大陆青年失业率依序是17.3％、18.1％、19.6％、20.4％、20.8％，逐月升高，与去年同期相比也高，确实是个问题。然而，此刻是毕业季，青年失业率的升高多属季节因素，从大陆国家统计局的历年统计研判，如无意外，6月、7月还会更高，届时必会引来另一波热烈讨论。无论如何，谈青年失业率时，我们总要有一点季节因素的观念，否则将流于误判。

台湾此刻也有十多万毕业学生涌入劳动市场，以疫情前的2019年为例，4月青年失业率11.2％，至8月升至12.7％，再如2007年4月青年失业率9.5％，至8月达12.0％，因为学子们在校园时属于“非劳动力”，不会纳入失业率的计算，待其走出校园，其身份即转为“劳动力”，因此每年此刻失业率升高，是自然的现象。

相较于大陆青年失业率高达20.8％，台湾只有11.2％，十多年来大致平稳，但我们并不能因此就以为天下太平。事实上，他们的困境只是转换成另一种情境而已，虽未呈现在青年失业率，却隐藏在薪资收入、工作型态、寻职周期，高学低就等各个社会层面，进而改变劳资间各种关系，无声却持续侵蚀台湾的稳定基石，老实说，情况非但没有变好，反而变得更糟，我们有以下三点观察：

第一、青年人有五分之一从事非典型工作：多数人都希望找到一份全职工作，然而如今青年就业者中，从事部分工时、临时性工作及派遣工作的非典型就业者占比仍高达20％。或许，不少大学生利用课余打工是推升此一比率的原因，然而，除了大学生打工以外，从生活中也可以发现，如今台湾社会从事非典型工作的年轻人有愈来愈多的趋势，这是环境使然，也是年轻人的无奈。

随着工作型态改变，年轻人虽成为就业者，青年失业率也因此得以缓和，但这些非典型工作真是他们原来的人生规划吗？他们所学的有派上用场吗？他们快乐吗？这些都是隐藏在失业率之外的地方，由此可知，我们青年失业率虽比欧洲、大陆低，但情况未必好到哪里。

第二、青年人的实质收入不及20年前：今年以来台湾人实质总薪资负成长，大家都有耳闻，但总算已比2000年多了一点，遗憾的是，如今青年受雇者的实质收入仍不及2000年的水准。以2022年5月为基期，2022年青年每月主要工作实质收入28,908元，低于2000年的29,471元，这说明如今青年人的薪资购买力，还比不上2000年那时的青年人，长达20多年经济成长的果实，多数青年人并没有享受到。

平心而论，这些年政府几乎年年调升基本工资，对部分领基本工资的年轻人而言，是有帮助，但是对于在基本工资之上，依旧是低薪者，无甚助益，因此才有实质收入负成长的现象。今天，这些年轻人是有工作，但从他们薪资的变化，我们不得不说，这是个极大的困境，而且是青年失业率这项指标所看不到的困境。

第三、初次寻职者的失业周数已拉长至半年：多数走出校园进入劳动市场的年轻人，都是生平首次找工作，劳动统计称他们为“初次寻职者”，以观察他们就业的难易度，今年前五个月初次寻职者的失业周数已升至26周，高于去年同期的24.7周，今年虽然消费还算活络，但随着出口衰退，青年人找工作必然比以往来得更困难。

对于执政者而言，青年人是重要的，他们能否好好就业尤其重要，然而，我们不能只看青年失业率的升降，必须从每月收入、工作型态、寻职难度、学以致用等问题去还原真相，才能了解青年人的苦闷。我们认为，如今台湾青年就业处境依旧困难，有志难伸者愈来愈多，除了调升基本工资，政府须有更多作为才行。