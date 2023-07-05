镓、锗是什么？一文剖析中国实施出口管制的小众金属

来源：彭博社

作者：Archie Hunter

中国对两种鲜为人知却又至关重要的金属实施出口管制，升级了与美国和欧洲在科技领域的贸易战。

但镓和锗究竟是什么，它们到底有多重要？下文将带读者快速了解相关要点。

发生了什么事？

北京宣布将从8月1日起对这两种金属及它们的化合物实施限制，以维护国家安全和利益。如果出口商想要开始或继续出口，则需要向商务部申请许可。企业在申请时要提供最终用户和最终用途证明，并说明进口商和最终用户情况。

镓和锗是什么？

这两种金属都是银白色的，通常被归类为稀有金属，在自然界很少存在，而通常是锌和氧化铝等主流原材料冶炼过程中的副产品。

与铜或石油等其他大宗商品相比，它们的市场规模很小 —— 例如，政府数据显示，美国2022年进口的金属镓和砷化镓晶圆价值仅2.25亿美元左右。但它们在战略性行业的用途，意味着这些限制措施仍可能产生深远的影响。

它们的用途是什么？

这两种金属在芯片制造、通信设备和国防领域有各种各样的专业用途。镓用于复合半导体、电视和手机屏幕、太阳能电池板和雷达等；复合半导体结合了多种元素，可提高传输速度和效率。锗的用途包括光纤通信、夜视镜和太空探索 —— 大多数卫星都使用基于锗的太阳能电池。

中国有多重要？

这些小型和利基市场的贸易流很难跟踪，但据今年欧盟的一项关键原材料研究，中国在这两种金属上都处于绝对“垄断”地位 —— 据称占到了94%的镓供应、83%的锗供应。

金属行业信息提供商CRU Group称，虽然这两种金属都是可替代的，但用替代品可能成本更高，并可能损害性能。

那么其他国家能增产吗？

这两种金属都不是特别稀有，但加工成本可能很高。由于中国长期以来一直以相对低廉的价格出口它们，因此其他地区的提炼设施很少。随着中国增产，包括德国和哈萨克斯坦在内的国家已经减产。

但如果中国的行动导致价格飙升，分析师预计其他供应国将提高产量以满足需求。

回收也可能很关键。工厂废料已经贡献了部分供应，根据美国地质调查局，锗废料还会从退役坦克和其他军用车辆的窗户里回收。

还有哪生产这些金属？

其他有镓产能的国家包括俄罗斯和乌克兰（作为氧化铝的副产品生产），以及韩国和日本（作为锌的副产品）。在北美、Teck Resources Ltd.位于不列颠哥伦比亚省的Trail冶炼厂，锗作为锌、铅等金属冶炼的副产品被生产出来。

其他生产商包括特种材料制造商5N Plus Inc.和美国的Indium Corporation。在欧洲，比利时的Umicore SA会生产这两种金属。

而且一些矿的这两种金属含量较高，可能带来增加供应的机会，例如料将于明年在刚果启动的Kipushi锌项目。