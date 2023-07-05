国民党还不清理墙头草？

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

蓝营王牌军师上阵，立马为总统候选人侯友宜树立大纛，就两岸、能源及司法等国家重大议题提出明确主张，旗帜鲜明地厘清为何而战。与此同时，郭台铭则声称要“重返江湖”，剑指国民党全代会可能换侯。侯营大纛要巩固基本盘，国民党势必得在全代会前清理墙头草。

国民党中央及侯营先前闭门造车，任由民调和声量大数据推波助澜，有如自我实现“倒侯”预言。以致蓝营墙头草不断冒出，不思积极力挺自家人，反而挺郭友柯等风言风语几乎压倒党中央。对比民众党由阿北率年轻人战力大爆发，国民党员显得投机又缺乏斗志，无怪支持度雪崩。

蓝营不乏利用郭台铭待价而沽之人，或想藉郭董的资源打顺风选战，但投机战术毫无胜算。郭台铭的政策主张瞻瞩高远，他却选择拉蓝营地方派系人物入伙，理想与手段完全违和。

在野党要改变大局，须以理想和承担耕耘人心。试想，若郭董得以外人之姿松动蓝营，正表示国民党是可被交易的政党；金权力大过政党伦理，无异政治自杀。这种名不正的整合，将成选战软肋。

绿营不问是非严惩背骨仔，死抱神主牌言行不一，只为求基本盘铁板一块。柯文哲固投机，尚知白色力量核心价值是改革，理想不容并购。国民党若任由墙头草野蛮生长，大选便再难师出有名。