恢复4月役期 侯友宜得提出强大的理论架构

来源：台湾《联合报》

联合报主笔室

代表国民党参选总统的新北市长侯友宜，接受赵少康在TVBS电视台访问，谈到兵役问题时表示，如果当选总统，一定确保让两岸稳定和平，恢复四个月的兵役役期。

由于侯友宜终于表态支持“合乎中华民国宪法的九二共识”，兵役发言相对被压过，直到如今才开始蔚为热议话题。绿营纷纷开骂，其中自然免不了罐头式的口水。然而立委罗致政的质疑，却是真正命中痛点：侯友宜接下来访美之行，必成为美方的考题。

蔡英文起家乃至即位至今，极力诉诸世代落差，拉拢讨好年轻选票。尽管如此，仍然要在2022年九合一大选惨败之后，宣布兵役延长政策。其关键自然是，两岸军事对比上的严峻局面，更明显而直接的压力来自于华府，逼迫台湾必须展现防卫决心。除了兵役延长，其他诸如强化后备动员等，无不看到美方的影响。

国安政策被外国左右，不是多光彩的事，但也无人能否认，这就是国际现实。蓝营自然不像绿营标榜反中仇中兼拥抱美国，但是否代表在他们的国安战略中，已经可以不用理会美国？目前除了少数急统人士，恐怕没人敢如此主张。

因此，军事问题的敏感度，丝毫不下于两岸政策、核电存废等。先前过度慎言的侯友宜，如今似乎过度大鸣大放。恢复四个月兵役的主张，比国民党中央、智库与多数党籍立委所言更激进。侯在上节目受访之前，是否曾与党内同志有过充分交流？是否已有一套经得起外界挑战的理论架构？还是迎合主持人、相当然尔的直接回答？

更深层问题是：因为历史因素，蓝营与军队的关系远比绿营更密切，不少意见领袖习惯认为，自己对军事再熟稔不过，随意就可用本身或父兄辈的军旅经验，来涵括当下的国防政策问题，结果往往轻率发言，授人以柄。同样道理，耄耋之年的老将军发表牢骚，对于中共或绿营，都大有趁机吹捧或抹红的价值。至于老将军已经退伍几年，对现代军队的软硬件已经脱节多久，也就毫不重要了。

另一方面，过去长期与军方隔阂的绿营，近年开始积极经营国防议题。尤其2016年之后仗着执政机会，国安会精心安排蔡总统到各营区进行“军心工程”，加上对现役与退伍军人实施明显的差别待遇，确实在年轻一辈官兵心目中，打下不错的印象基础。许多过去动辄对军队质疑与批评的绿营民代或名嘴，也摇身一变，俨然成为军队最大护法。

平心而论，以绿营主张对大陆强硬的立场，其对国防与军事，理应要比蓝营付出更多的重视与认同。然而过去七年来许多例子证明，平常开口闭口挺军队的泛绿意见领袖们，许多人骨子里还是存在，长年累月养成的仇视或轻视军人因子，一不小心就会外显。

更严重的是：因为绿营建构的世界观，预设“万恶中国必亡”前提，所以从大战略到建军政策，都不能与这种“神学”相悖。然而对岸敌人近年确实愈来愈强，两岸军力落差确实愈来愈大，而且“邪恶帝国”一时半刻，还看不到垮台迹象，只好努力营造气氛，对内宣传全世界都在反中挺台，即使战争爆发也没啥好怕，因为各国都必然会拔刀相助，必定可以戳破对岸的纸老虎。一旦有国外政要发表类似主张，不管其中多少是礼貌性场面话，不管对方在本国的形象如何，立刻都有如鸿鹄之至，奉若瑰宝。

这种心态的最近例子，是立委赵天麟近日应邀前往美国各地“2023台湾人夏令会”，演讲“和平保台的军事与经济战略解析”，他提出要让解放军“出不了港、渡不了海、上不了岸、占领不了台湾”的四大战略，并且表示：只要台湾有事，就是全球有事，“台海有难，万邦来救”。台下独派侨胞必然为之大慰，但这种话有多少含金量，不言可喻。

总之，台湾做为全球潜在火药库之一，面临险峻的安全情势，朝野阵营对于死生存亡的大问题，抱持的态度却常流于故步自封，或者充斥一厢情愿；甚至乍看立场南辕北辙，彼此的故步自封与一厢情愿却搅成一团。要讨论中华民国（或台湾）的安全议题，都难谓是健康的态度。