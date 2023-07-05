日借IAEA作挡箭牌 “核食”威胁香港难妥协

来源：明报

明报社评

国际原子能机构（IAEA）发表评估报告，认为日本福岛核污水排海计划“符合国际安全标准”，然而并未能释除邻国疑虑，福岛一些民间团体对核污水排放的安全性，亦有怀疑，除了因为当局过去多次被揭未有开诚布公交代核灾问题，亦因为日方不让IAEA以外的第三方，包括中韩等利益攸关方的专家独立采样抽验。日方若认为福岛核污水“安全”，大可在国内湖泊排放，又或在国内作其他用途，毋须特意修建隧道排放入海。日方将IAEA评估报告视为“挡箭牌”，无视国内外反对声音，排放计划相信不久便会启动，港府必须以市民健康为重，对输入海产从严把关，不能因为日方政治施压而妥协。

“符合标准”非支持排放

IAEA评估报告留退路

日本政府2021年4月决定将福岛第一核电站上百万吨核污水过滤稀释后排入大海，并于今年初将排放时间定在“春夏之际”。上月底，负责营运福岛核电站的东京电力公司（下称东电）宣布，用来排放这些所谓“处理水”的海底隧道竣工，日本原子能规制委员会亦完成排海设备检查，IAEA的评估报告，被视为排放前的最后一关。

根据IAEA介绍，该组织应日方邀请，成立了一个特别工作组，由组织的高级官员领衔，成员包含来自美英加澳法中韩等第三方国家合共11名专家。工作组负责审查日本政府和东电的排放计划，目的是确保“处理过程”符合IAEA的安全标准。日本政府向来是IAEA主要捐款国。较早前，韩国网媒引述消息人士提供的一份文件，当中提及有日方“高层官员”称，IAEA报告确认排放计划安全这结论，一开始就已经定好了，东京方面还作出“政治捐献”，解决日本政府、 IAEA及第三方国家专家之间的分歧。日本政府强烈否认有关报道，包括就排放“处理水”问题向IAEA捐款逾百万欧元，形容报道“毫无根据”、“散播假消息”。

IAEA总干事格罗西本周访日，与首相岸田文雄会晤，评估报告正式曝光。报告认为日方排放计划“符合国际安全标准”，“对人类和环境的辐射影响极小”，IAEA将在排放开始后，持续跟进及评估安全情况。值得留意的是，格罗西在报告中强调，排放计划是日本政府的决定，评估报告“并没建议或支持有关做法”，予人感觉是IAEA想保持距离，日后万一出乱子，IAEA也可辩称排放决定与己无关，然而对日本当局来说，IAEA这份报告，就是排放计划的“挡箭牌”。

福岛核污水曾与熔化了的反应堆堆芯接触，含有多种危险放射物质。日本当局声称，这些水经过ALPS净化系统过滤，可去除多种放射物质，至于无法处理的氚元素，则以大量海水稀释，不会有安全问题，IAEA认为这个处理“过程”本身是符合国际安全标准，但正如香港和一些外国专家所言，在实验室证明安全是一回事，核污水长期大量排入海，没有国际先例可援，实际后果可以是另一回事。今年初，《科学》杂志发表文章，引述美国海洋生物学家里奇蒙（Robert Richmond）称，福岛核污水经处理稀释后“比饮用水还安全”，听起来很令人放心，但实际仍远高于海水自然状态下的放射性水平，而且核污水集中在一个点排放数十年，氚和其他放射物质有可能在海洋生物中累积，并通过食物链传递给人类。

2018年，日本方面有报道指经过ALPS处理的福岛核污水，有样本验出高于法定标准的放射物质。韩国专家上月获安排到福岛实地考察，韩国官员透露，据考察团所知，日方净化核污水设备自2013年以来发生过8次故障，亦有样本显示核污水纵已经过处理，依然含有锶等辐射物，超出国际标准，有关装置能否长期安全运作尚待确定。日本常将过滤后的福岛“处理水”，与一般核电站的冷却水相提并论，认为两者一样安全，但有香港专家指出，外国一般会将核电站冷却废水排放至本地湖泊，一定年期后重新使用相关水源。日本的做法却是铺设管道，将“处理水”排放到离岸1公里的大海。日本执政联盟公明党党魁早前到福岛市拉票，更表示应该避开夏天泳季排放核污水。凡此种种，都令人觉得，日方己所不欲施于人，将核污染风险转嫁全世界，不负责任不道德。

合理收紧水产入口

不能怯于反制报复

福岛核灾发生以来，日本政府和东电多次被揭隐瞒真相，时至今日，福岛渔业和一些民间组织反对排放计划，原因可不止是担心“风评被害”有损形象，而是不相信当局会负责任处理事件。在韩国，早前有10万人集会反对日本执意排放核污水；在北京，中国外交部昨天指出，IAEA是应日方邀请开展评估审查，授权范围被限定于评估排海方案，报告不是日方排海的“通行证”，更不能证明排海是处置核污染水最安全最可靠的唯一选项。日本当局拒绝让中韩等利益攸关方独立采样分析，连最基本的一步也不愿做，实难释除邻国疑虑。

日本收到IAEA评估结果，排放行动料将很快展开，届时特区政府收紧日本水产入口，在所难免，若是等到入口抽样检查发现问题才加强把关，已然太迟。香港是日本食品最大出口市场，也是日本农林水产第二大出口地，相信日方可能会派员来港游说甚或施压，然而食品安全“不怕一万，只怕万一”，就算可能惹来反制报复行动，特区当局也要以市民健康为重，从严从紧把关。