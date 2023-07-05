欧亚大陆心脏地带之争

来源：明报

作者：Emil Avdaliani

由黑海延伸至中亚的地理区域，已成为极其重要的地缘政治空间，新的世界秩序有很大部分正是在此塑造。美国、欧盟、印度、日本、伊朗、土耳其、俄罗斯、中国及海湾国家，以各自的方式竞逐对中亚和南高加索（South Caucasus）的影响力，令这地区变为愈来愈拥挤的地缘政治空间（congested geopolitical space）。基于其邻近地理位置及实质的军事和经济潜力，当中部分国家较为显眼地投射其势力；而其他国家纵使实力较弱，但仍具有野心就区域事务发言。

总体趋势是欧亚大陆心脏地带的地缘政治角力日益加剧，各方争夺在此区域的贸易路线、软实力，以至最终塑造未来世界秩序的能力。

俄国侵乌 加速“中间走廊”兴起

南高加索和中亚地区过往大都被分开看待。的而且确，两者在地理上被广阔的里海（Caspian Sea）隔开；然而，自苏联解体以来的贸易和地缘政治发展显示，构成欧亚大陆心脏地带的这两个地区，应该被视为一组与其他较强大国家接壤的“连续地理区域”（continuous geographic area），并需要发展基建以连接欧洲和亚洲的两大经济体，即欧盟及中国。

俄罗斯去年入侵乌克兰，加速了这进程——在西方制裁之下，经俄国的传统贸易路线受到损害，由此引起寻找取道中亚-南高加索的替代贸易走廊、并将这两个地区视为单一区域的迫切需要。

地缘政治变化下 现区域权力真空

再者，全球的地缘政治变化在南高加索和中亚创造了一定的权力真空。现在没有单一国家能够独自主导这两个地区；两区内8个国家各自寻求平衡（balancing）的博弈——

对乌克兰战事可能造成的回荡感到厌倦的哈萨克，已采取一系列外交政策姿态，以加强跟土耳其、欧盟及中国的联系；类似的动机，也驱动了乌兹别克的外交政策；阿塞拜疆和格鲁吉亚同样寻求在众多大国之间平衡的外交政策；即使对俄罗斯有传统安全依赖的亚美尼亚，如今也谋求更大的外交政策回旋空间。

这种对更大回旋空间的探寻，促使多个强权向中亚-南高加索投射力量，当中尤其着重新兴的“中间走廊”（Middle Corridor）。例如，布鲁塞尔已变得更为坦率公开其对于更广阔黑海地区——包括南高加索的雄心；而高层人员出访该区，并达成实质的投资以改善区域基建，正显示欧盟的涉足程度不断提高。格鲁吉亚已被给予转化为欧盟候选成员国地方的路径。布鲁塞尔亦跟阿塞拜疆签署新的天然气协议，旨在将来自里海的天然气输入量翻倍，也签订协议建造一条由南高加索连至欧盟区域的黑海电缆。从长远来看，布鲁塞尔将扩大其在地缘政治上对中间走廊沿线贸易、运输、能源机遇的注视。

土耳其同样支持该走廊。结合它与阿塞拜疆的紧密关系，安卡拉对中亚的野心日益上升，而土耳其视该区域为其地缘政治势力范围。土耳其总统埃尔多安在去年5月与哈萨克总统托卡耶夫举行峰会时，就明确提到推进中间走廊的需要。

需将黑海里海连结观察

然而，要全面落实这条连接欧盟及中国的走廊，仍有漫漫长路。首先，中亚及南高加索现存的基建设施仍需加大投资，跨里海的货运交通量仍未达到预期。其次，哈萨克和其他中亚国家才刚踏出改善其道路、铁路基建的第一步；开通著名的中国-吉尔吉斯-乌兹别克铁路，也需要大量时间。

一场对欧亚大陆心脏地带的争夺战，正逐步展开。人们需要将更广阔的黑海地区和里海连结观察，而非分开看待。如果中亚成为名副其实、替代受到重创的俄罗斯走廊的另一个运输选项，那么最短的替代路线是通过里海和南高加索，这样可迎来一段连续运输路线的时期，堪比古代和中世纪横跨欧亚大部分地区的丝绸之路。

（文章原文为英文，由明报翻译成中文）

作者是格鲁吉亚欧洲大学国际关系教授