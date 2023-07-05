芯片战硝烟再起 北京反制美欧封杀

来源：星岛日报

星岛社论

在美国财长耶伦访华前夕，中国宣布下月起将管制镓、锗这两种半导体关键材料出口，除了显示中国在芯片战中有反制能力，并借此释出信号，若美国想缓和双边关系，须在经贸和科技上作出善意表现，而不是继续玩两面三刀手段，否则反制措施将陆续有来。

彰显对等反制能力增谈判筹码

镓、锗是稀有金属，也是当前世界各国全力研发的第三代半导体关键材料，还可用来制造太阳能电池板、生物科技等，极具重要潜在价值。中国是全球镓储量最多和锗储量第二多国家，也是镓、锗产量最多国家，主要供应给美国、欧盟、日本和韩国等国家。

中国选择在耶伦明天来访前夕祭出对半导体材料实施出口管制，必然是经过深思熟虑，并非逞一时之强。这是耶伦上任后首次访华，也是一个月内第二位访华的美国政府最高级别阁员，再加上她坚决反对与中国经贸脱钩断链，致力推动美中关系回暖，改善双边经贸，让美企对其中国之行充满期望。

尽管耶伦对华立场较务实，中方对她表示欢迎，安排4天行程，比布林肯还要多2天，但外界也不应对她抱太大期望，因她毕竟是白宫官员，始终服膺于总统拜登命令。拜登上台后一直未撤销逾3000亿美元进口中国商品加征关税，不但严格限制美国芯片和相关设施出口中国，早前更施压日本和荷兰分别对华限制出口23种半导体材料及先进光刻机，又将1300家中国企业纳入各类管制及制裁清单内。因此，中方此时限制镓、锗出口，无疑是对美国不断升级的芯片战进行反击。

这次有别于5月针对美国芯片公司美光科技所作的制裁，因当时美国正游说其他G7成员国对华脱钩断链，中方不满美国口说破冰，实质围堵中国，故决定采取反制措施，选择向美光开刀，这做法相信与美光产品可轻易被替补有关，代价较轻。可惜拜登依然故我，虽然不再提脱钩，改称“去风险化”，但说穿了是搞“小院高墙”式的有选择性脱钩，继续不断打压中国半导体产业，并正考虑以行政命令进一步限制对华出口AI芯片，并限制美企对中国高科技产业进行投资。

中方的不满已到了无法容忍地步，故在敲定耶伦来访日期后便断然出手，用行动来显示中方在芯片供应链上并非完全受制于人，在某程度上也有一定对等反制能力，之前不愿出招，只是为了顾全大局，不想两败俱伤。既然美国打压中国之心不死，北京惟有以眼还眼，美国试图限制中国取得先进芯片和光刻机来卡中国脖子，中方现在从半导体上游材料镓、锗的产量和出口量进行反制，令未来全球镓、锗供应市场吃紧，推高相关材料价格，影响到美欧的芯片和相关产品竞争力，务求让华府及其盟友知道代价，并借此发出警告，若美国不更弦易辙，针对材料的反制措施恐怕陆续有来。

美不现诚意高层沟通难有成果

同时，中方也借此释出信号，若美方想寻求中方在经贸、地区和国际上共同关心事务上合作，需要拿出诚意来，绝不能继续讲一套、做一套，否则双方高层会晤只会流于形式上沟通，不会有任何实质性成果。

因此，中方这次出手，抓住新兴产业发展的关键原材料咽喉，作为谈判筹码，让美国知所收敛，多从战略合作空间看待中美关系，不要走向太极端，否则相互反制对方，对双方以至全球都不会带来好处。