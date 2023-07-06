开战一年半，外国企业真有退出俄罗斯巿场了？

来源：香港01

作者：蔺思含

俄乌战争开始后，包括IKEA、麦当劳、可口可乐在内的许多大型欧美企业宣布退出俄罗斯市场，但多个研究显示，在俄罗斯运营的逾千家外资企业中，仅有少数完全撤出俄罗斯。俄乌战事开始近一年半，许多西方企业碍于撤资的官僚障碍、财务损失等留守俄罗斯，有的试图迁址至周边国家，使一些中亚国家“渔人得利”。

由基辅经济学院（KSE）进行的研究追踪了3329家外国公司，当中只有254家公司已经退出俄罗斯（7.6%），1381家企业仍然在正常运营。瑞士圣加仑大学今年1月发布的研究指，在约1400家欧盟及七国集团企业中，只有约8.5%、即120家公司出售至少一家在俄罗斯的子公司（截至去年11月底）。

负责研究的学者Niccolò Pisani及Simon Evenett表示，离开的西方企业仅占在俄罗斯开展商业活动的欧盟和G7企业税前总利润的6.5%；与留守的公司相比，那些经已撤出市场的公司往往盈利能力较低，且员工人数较多，这令人质疑西方企业是否真的愿意与俄罗斯脱钩。

然而，去年被广泛引用的耶鲁大学研究结果则“乐观”得多：包括来自中国、印度等国家在内的逾1500家外资企业中，有多达33%（即526家）已经完全停止在俄业务，另有32%则暂停全部或大多数在俄业务。

部分撤离

来自并购咨询公司The1的Mark Dixon对《华盛顿邮报》表示，有很多公司因为公开宣布会撤资，使人们以为它们已经退出，但事实上许多公司只停止了部分业务、或者未能履行离开的承诺。

据路透社今年3月底的报道，IKEA虽然在战事开始后几天内便在俄停止销售和生产活动，但其母公司INGKA Group在俄罗斯拥有的14家大型购物中心仍在运营；可口可乐集团宣布停止在俄生产和销售，但几个月后，集团的10家工厂仍在运营，生产“俄版”可乐（Dobry Cola）及其他果汁类饮品。

俄罗斯媒体RBC引述分析公司Prodazhi.rf的数据称，今年1月至2月俄罗斯最受欢迎的两个可乐品牌是Dobry Cola，其次仍是可口可乐（从邻国进口），两者合共仍占同类产品总销量近半。

此外，其他一些停止在俄销售的西方企业如Mercedes、BMW、Apple等的产品仍然通过灰色市场在俄销售，不少经哈萨克等中亚邻国流入俄罗斯。据莫斯科智库Avtostat，今年1月俄罗斯汽车市场中，水货占所有售出整车的8%，数量在几个月内从每月几百辆增加到4000至5000辆。

中亚国家渔人得利

受到在俄外资撤离、水货需求的影响，中亚国家也从中获利。据日经亚洲（Nikkei Asia）报道，离开俄罗斯的企业越来越多地将目光投向中亚。阿塞拜疆媒体Report.az引述专家报道称，由于俄语在当地的普及、低廉的搬迁成本，许多IT公司正积极将员工转移到哈萨克和乌兹别克。俄罗斯报纸Vedomosti则报道，苹果公司已将其在俄罗斯的许多工人转移到吉尔吉斯。

哈萨克政府正在积极引入考虑迁出俄罗斯的企业。当地媒体引述该国外交部副部长Almas Aidarov称，政府已经向401家企业发出邀请，截至5月底，有67家企业同意将业务转至哈萨克，包括美国叫车服务运营商inDrive、软件工业公司霍尼韦尔（Honeywell）、澳洲铁矿石开采商Fortescue、及日本贸易公司丸红（Marubeni）等在内的25家则已经完成搬迁。

欧洲复兴开发银行（EBRD）今年的一份报告指出，中亚受益于高能源价格，俄罗斯企业迁移及劳动力、资本和汇款流入的增加，以及通过中间商的贸易增加，毗邻俄罗斯、连接欧洲的这些油气出口国将迎来快速经济增长。实际GDP在中亚国家中增长最多的是塔吉克（8%），吉尔吉斯和蒙古（各7%），土库曼和乌兹别克（各6.5%），而哈萨克的预期增长将是3.5%。