北约峰会：乌克兰会被快速接纳为北约成员国吗？

来源：美国之音

作者：里奇韦尔

持续对乌克兰提供军事支持将是北约7月11日至12日在立陶宛首都维尔纽斯举行的峰会上最重要的议题，而基辅则敦促北约盟国在峰会上通过快速通道，批准其加入北约的申请。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）星期二（7月4日）证实，由于西方面对俄罗斯的侵略需要寻求团结一致，他的任期将再次延长一年。

快速通道

作为对俄罗斯宣布吞并俄军入侵和占领的乌东领土的回应，乌克兰去年9月正式申请加入北约。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼吁北约为乌克兰加入北约提供一条明确而又快速的通道。

“在维尔纽斯峰会上，我们需要一个非常具体而明确的信号，就是战后乌克兰可能、也有权成为北约一个平等的成员国，”泽连斯基7月1日在基辅与西班牙首相佩德罗·桑切斯（Pedro Sanchez）一起举行记者会上强调。

北约支持

乌克兰的要求得到几个北约成员国的支持，其中包括英国、波兰和波罗的海三国。峰会东道主立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nauseda）认为，盟国给予基辅一个明确的信号是重要的。

“我们目前都了解，由于身处战争之中，乌克兰不可能立即加入北约。我们了解这一点，乌克兰也了解这一点。但是目前只需要制定一条通道、一套程序或规则，即一旦战争结束或条件允许，如何向前推进，”瑙塞达7月3日对路透社说。

北大西洋公约第五条

但是，另有一些北约国家，特别是美国和德国，还没有赞同为乌克兰加入北约制定快速通道。有一些问题仍没有答案，例如有关一国遭到武装攻击即是对全体成员攻击的有关集体防卫的北大西洋公约第五条如何适用于与俄罗斯处于战争状态的国家？

在前北约秘书长福格·拉斯穆森（Fogh Rasmussen）任内担任北约政策规划主任的法布里斯·普瓦捷（Fabrice Poitier）说，北约成员国应该为此寻求一个有创意的解决办法。

“你可以想象这样一则协议，让第五条只适用于乌克兰无争议领土或自由的乌克兰领土，也就是说那些在基辅控制下的领土，而那些仍在争夺中的领土，无论是军事或政治、外交争议中的领土则不在第五条适用范围内。所以我认为，这是一个更为实际的方案。但这也正是为什么我认为现在可以说，让我们在维尔纽斯开始这一程序，”普瓦捷7月4日在接受美国之音采访时说。

国防开支

北约成员国还将就一项新的国防投资承诺达成协议，即至少将各国国内生产总值（GDP）的2%用于国防，因为有些国家并未达到这一目标而引发关切。

瑞典

与此同时，在俄罗斯入侵乌克兰之后与芬兰一道提出加入北约申请的瑞典入会案仍然遇到土耳其的阻拦。安卡拉指责瑞典庇护被土耳其视为库尔德恐怖分子的人员。北约的峰会希望在这个问题上能够取得突破。

中国

北约去年在马德里举行的峰会上首次认定中国对北约的安全和价值形成挑战。普瓦捷认为，尽管北京在政治上对俄罗斯提供支持，北约在今年的峰会上不大可能让去年有关中国的措辞变得更为严厉。

“但是，我认为维尔纽斯峰会比较重要的是印太地区非北约成员国元首的与会：韩国、日本、新西兰和澳大利亚。我认为，这进一步表明北约至少在政治层面多么重视与印太理念相同伙伴的沟通，”普瓦捷对美国之音说。

北京的反应

中国外交部新闻司副司长毛宁拒绝了北约对北京的立场。

“当前东海、南海形势总体稳定。希望有关国家明辨是非，多做有利于地区和平稳定、有利于增进各方互信的事。北约峰会应当关注的是如何为欧洲和世界的和平稳定发挥建设性作用，而不是炒作中国话题，”她6月30日对记者说。

北约峰会还将就新的和正在出现的威胁展开讨论，其中包括气候变化、网络以及空间技术。