赖清德输诚避谈现状 美会埋单？

来源：联合报

作者：张文馨

台湾副总统暨民进党总统参选人赖清德投书美国华尔街日报，阐述毫无新意、只有新标题的两岸政策，大谈维持“现状”，却不解释“现状”为何？赖清德在两岸问题上谨小慎微，以看似延续蔡英文路线的淡妆对美输诚，企图缓解美国对赖清德过往无论是羊头或狗肉的“台独金孙”形象的疑虑。

看准拜登政府“抗中”仍不得不“合中”的两难，北京之前已借美国国务卿布林肯访问之机，暗示赖清德当选，将加剧台海紧张局势。

国民党总统参选人、新北市长侯友宜刚抛出两岸主张，以“中华民国”宪法包装已不具票房的“九二共识”，但至少回到寻求两岸和平的积极路线。赖清德与其团队用心良苦，选在美国“独立纪念日”投书，谈维系台海和平主张，政治宣传目的再明白不过。

赖清德此篇投书延续蔡英文执政以来“亲美抗中两岸不想有作为”政策底蕴，大谈美台关系之余，对美国十分关注的两岸立场，选择只用字斟句酌的一段，轻悄悄带过：

“我会支持两岸现状。”赖清德说：“这个现状符合中华民国（台湾的正式名称），与国际社会的最佳利益。”

赖清德对自己“务实台独工作者”的宣示一向自豪，美国对他这样的形象认知亦根深柢固；赖清德想选总统，此时最需要的就是向美国保证，他的两岸政见和蔡英文并无二致，就算毫无作为，也不会成为麻烦制造者。

1979年的台湾关系法叙明，西太平洋地区的和平及安定符合美国的政治、安全及经济利益，而且是国际关切的事务。多年来美国和欧盟将台海稳定连结至全球利益；蔡英文2015年在华府智库称维持现状符合各方最佳利益；如今赖清德复制贴上，加入“中华民国（台湾）”的主词，呼应美方立场，并再次强调蔡规赖随，包含不定义现状内涵的模糊路线。

但吊诡的正是赖清德这句“支持两岸现状”，却对两岸的“现状”避而不谈。虽可说是简单明了，也可以说是空洞无料，但基本上就是没有“两岸”政策。重点就在，赖清德所谓的两岸“现状”是什么？

两岸的“现状”很明确，就是中国大陆想尽一切办法孤立台湾，台湾想尽一切办法与中国大陆不相往来。

一言以蔽之，支持这样的“两岸现状”，就是“台湾中国，一边一国”。赖清德以为“维持两岸现状”就是美国要的，也含蓄再提醒美国，他的“台独金孙”绝非浪得虚名。

但赖清德殊不知，美国要的“两岸现状”，随着美中关系时刻在变化。美国所以“疑赖”，正因美看待两岸关系，必须与美中竞争与修睦的动态关系下考量。美国要观察赖清德的执政路线是否可预测且一致，也要预判北京对台湾政治新局可能采取的行动，是否会影响区域稳定与安全；换言之，这个悬在赖清德头上的问号，会随着美国在亚洲的战略利益及美中关系的起伏而改变。

而这正是赖清德及其支持者所无法明白或接受的“现状”。

赖清德过去说自己是务实台独工作者，如今为了大选，留下“务实”避谈“台独”，在消除疑赖论的持续努力；而这条努力道路没有终点，美国历经陈水扁总统的从“四不一没有”到“四要一没有”，这点创伤后压力症候群至今犹存。

从美国的角度出发，民调上赖清德暂居首位，但选举未到最后关头，赖清德、民众党主席柯文哲与侯友宜都可能是日后打交道的对象。

回到问题本质，美方从2012年修理蔡英文，导致其落选，到后来支持蔡英文，关键不在蔡说了什么，而是蔡做了什么。无非是蔡英文采取符合美国最佳利益的政策。如今赖清德也面临相同考验，这也是赖清德的“现状”。