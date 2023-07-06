泛蓝持续分裂 换侯危机仍困扰国民党

来源：中评社快评

国民党预定7月23日召开全代会，正式提名侯友宜代表国民党出战2024大选。目前国民党内仍受换侯危机困扰，“换侯论”的声音不绝于耳，暗潮汹涌，气氛低迷，全党焦虑。

换侯危机还未化解，主要原因是泛蓝阵营的支持者持续分裂。一方面，挺郭力量仍在；另方面，韩粉尚未谅解侯。鸿海集团创办人郭台铭最近动作不断，有说他这一、两天可能就会决定要不要独立参选；而部分国民党中常委则酝酿在7月23日国民党全代会前的一次中常会提案换侯。

亲近韩国瑜的云林县菜农林佳新认为，前高雄市长韩国瑜背后两大力量韩粉与地方派系目前仍未认同侯。由于侯友宜过去长期疏离、漠视派系，2020年在韩国瑜需要帮忙时不见人影，这些至今都没获得谅解。

八年前国民党曾经出现过换柱，结果导致大败。这一次若再阵前换将，很可能重蹈覆辙。洪秀柱昨天说，国民党有过2015年换柱的惨痛经验，这次不可能再换侯。朱立伦5日在中常会也强调，任何杂音、不当举措，只会长他人志气、灭自己威风，国民党要团结才能胜选。

洪秀柱、朱立伦全力挺侯，都在设法化解换侯危机，国民党全代会换下侯友宜的机会非常低。当然，就算国民党能顺利挺过换侯危机，7月23日之后还需继续面对、并处理好如何稳住基本盘，如何争取郭台铭支持者及韩粉归队、归心的问题。