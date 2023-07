强盗？正义？拿俄罗斯资产供乌克兰重建

来源:风传媒

作者:吕绍炜

最近,欧洲有一个“烦心”的新议题:要不要、能不能,拿被欧盟冻结的俄罗斯资产供乌克兰重建?更哲学的议题则是:这样作是正义还是强盗行为?

俄侵乌半数外汇存底被欧美冻结,欧美准备没收供乌克兰重建

事情当然与俄罗斯入侵乌克兰有关,2022年2月俄入侵乌克兰后,欧美对俄罗斯祭出史无前例严厉的经济制裁,其中一项就是冻结俄罗斯央行在欧美的所有资产(外汇存底)。

在外汇存底方面俄罗斯是大户,即使被欧美制裁,其外汇存底在全球排名仍居第四、金额高达5800亿美元(去年战争初期金额超过6000亿美元),虽然早在2014年俄并吞克里米亚而被欧美制裁后,俄国已有意识的移转资产以避险,但现实的是如此庞大的外汇存底,只能部份避险、不可能全数移转,俄乌战争发生后,遭欧美冻结的外汇存底约占一半、高达3000亿美元(4061亿新元),其中约2170亿美元被欧盟冻结。冻结的理由跟禁止俄油出口一样,就是要斩断俄国继续战争的金援,让俄国的战争机器无法运作。

走到这一步的争议还不是太大,顶多是那些“潜在”被制裁国,要开始担心,想想外汇存底、资产等要如何处理的问题。

不过,这次欧美是在冻结外汇存底上,又要往前迈开一大步─他们要拿这些俄罗斯资产去供乌克兰重建用,白话文讲是:他们没收俄罗斯存放在欧美的资产,然后凭其所好的支用(给乌克兰重建用)。

直觉的思考,这种方式似无不可,俄国是侵略者,没收其资产用来赔偿给受害的乌克兰,岂曰不宜?但实际情况并非如此单纯,这种作法可能引来复杂与预料之外的法律、金融风险,更严重的是现实世界中的“历史风险”。

法律与金融风险大

战争赔偿、自古即有,但基本上都是由战争国之间的谈判、签约而确定,当然,也都是战败国要支付赔偿金。像这次由非战争国的第三者(如俄乌战争中的欧美国家),因原本就保管某交战国资产,而径行决定以此资产给予(以赔偿名义)另一交战国,应该算是第一个案例。

也因此,在国际法上难以找到明确的依据,甚至只是精神上支持的条文都未必有,这种作法可以说终结了“保护央行资产豁免权”的制度与精神,带来的后遗症难以预料。外媒《金融时报》就引用一名德国官员的话说:德国司法部长研究了欧盟关于没收俄罗斯央行资产的提议,结论是这些提议在法律上不可行,而部长的发言人对此说法拒绝置评。

第二个问题是金融风险,欧盟如果能径行没收俄罗斯存放的欧元外汇存底,对外发出的讯息就是:欧元不是可以百分之百信任。这个担忧与问题,欧洲央行行长拉加德说得最明确:“布鲁塞尔采取任何行动,拿走俄罗斯声称属于自己的资金,都可能损害欧元的国际吸引力”,这可能会让其它国家担心如果有一天成为制裁目标,它们可能会面临与俄罗斯同样的命运而“背弃欧元”。

这个道理应该不难懂,如果有家银行可以根据其价值、是非判断,甚至是好恶,而决定把存款户的钱,在不必得到存款户允许下径行交给第三者,请问,谁会把钱存在这个银行吗?

而且要注意的是:俄罗斯是侵略者,欧美有权力夺其资产给受害国乌克兰,这种敍事诚然是欧美的主流,却未必是其它国家接受的敍事,其它国家一定会担心那天惹怒欧美国家被制裁时,存放在欧美的外汇存底、资产被夺取一空。

历史因素风险,被侵略国可循此例向前侵略者索赔

最后一项更大的风险、也是德国最极力反对的理由:历史因素风险。如果欧盟可以直接拿俄罗斯央行的钱,去赔偿给战争受害国,这种“创新”的作法,很可能惹来无边无际的麻烦。

因为这个世界从过去到现在再到未来,永远不缺战争、也有众多战争受害国─既有前例可循,希腊、波兰是否可就二战损失向德国提出赔偿要求,要欧盟直接把德国的钱转给他们?越南也可找法国、美国要钱?印度(还有许许多多前殖民地)找英国索债(想想英国曾经在这些殖民地杀的人、造的孽吧)?中国、韩国与亚细安诸国再跟日本要钱?伊拉克、阿富汗去找美国讨债………。

这种可能产生的风险,套句德国官员的话:“这会开启一个麻烦的局面”,难怪德国是欧洲国家中对此作法最持保留意见者,即使这次讨论的只是拿出俄罗斯外汇存底的利润而非本金给乌克兰,德国都是戒慎恐惧以对,因为,不论如何巧言辩解(如欧盟主席强调的只是“拿出利润部份而已”)其意义与影响其实是一样的。

不过,在这件事上,美国显然顾忌少得多,5月时美国司法部批准把俄国寡头的资产给付乌克兰,虽然还不是俄国央行的资产,但意义已经接近了,而且美国司法部长加兰还说未来会采取更多这类措施,下一步应该就是针对俄央行资产作处理了,在声明中他说:“虽然这是美国第一次将没收的俄罗斯资金用于重建乌克兰,但不会是最后一次”。

推翻“央行财产豁免制度”,后患无穷、打击对美元欧元的信任

没收一国央行资产确实是兹事体大,违背了所谓的“央行财产豁免制度”,这个制度其实也是美国开先河,在《外国主权豁免法》中就规定,央行“为自己持有(Held for Its Own Account)”的财产享有执行豁免,会有这个规定,除了当时美国政府体认到如果法院扣押外国央行投资资产成为常态,美国会面临很多麻烦之外,此举也有维护美元作为国际货币的地位、及巩固纽约的国际金融中心地位的目的。

但这次俄乌战争引来欧美制裁,让西方之外的国家都对美国如此滥用美元霸权与特权,以遂其国家利益,感到震惊,这也造就“去美元化”的背景与基础,连美国财长耶伦都承认这些制裁对美元霸权的影响。如果欧美更进一步从冻结资产,走到没收俄罗斯资产、径行交给乌克兰作为重建之用,其影响又将较先前的金融制裁更大也更深远,欧美是否会走到这步,且拭目以待。

至于这种作法是伸张正义、惩罚侵略,还是抢劫他国人民资产的强盗行为,大概又是一个吵不完、永远不会有答案与共识的问题了。