来源：台湾《上报》

作者：陈嘉宏

先试问两个问题。第一个问题：全台湾政坛现在最希望郭台铭参选的是谁？毫无疑问，那当然是民进党。第二个问题：全世界最不希望赖清德当选的是谁？这也没有悬念，当然是北京政府。确定了这两个答问之后，郭台铭最后会不会独立参选，答案其实已经昭然若揭了。

郭台铭不可能独立参选，但为什么到现在还摆开阵势，俨然不惜一战？一个最直接的原因是，郭台铭在整个国民党提名过程中，感觉到备受侮辱。国民党是在5月17日中常会宣布提名侯友宜，在这两天前，朱立伦与郭台铭（后来加上侯友宜）长谈了四个多小时，谈完之后，郭台铭竟还不知道朱想提名侯友宜。隔天5月16日上午，连媒体头版都已经已确定是侯友宜出线，郭台铭还指示幕僚，预拟一份“胜选声明”；当天中午在自宅宴请议长群，甚至还自信满满，直到有人提醒他“情势可能不乐观”，才又有郭朱二会，确定“新郎不是他”。

只能说，这整个过程若不是朱立伦向郭台铭说谎，就是商人对于政客们高来高去的谈话实在无法领会；不管是哪一个，这对郭台铭的“政治智商”都是极大的侮辱，一向眼高于顶的他哪里吞得下这口气。郭台铭必须讨回颜面，或最低限度也得证明朱立伦征召侯友宜这个决定是错的。当然，也怪侯友宜实在不争气，他提名之后一连串荒腔走板的表现，真的让郭台铭得到这个“证明自己”的机会。

郭台铭绝对不想独立参选的，因为台湾的总统大选是扎扎实实的政党板块斗争，泛蓝区（或也可称为非绿区）团结都不一定赢了，更何况分成四块。郭台铭是个精明的商人，他想的是“购并”，分成四块我远不及你，分成三块我就接近了；当天下三分又能居其二，他就能把第三吃下来转身挑战第一，这一直是他的如意算盘。

要从三分天下起头，郭台铭就得“借壳上市”，首先从柯文哲的民众党下手，所以有俩人“金门沙滩月光行”，甚至有“大哥我做一届就让你”的传言流出；不过，柯文哲羽翼已成，显然没让郭董称心如意。没想到这时候侯友宜的声势立刻如水银泻地，又让郭董燃起重返国民党的一线希望。他开始密集地接触国民党地方头人与立委参选人，营造“我可以罩你们”的母鸡态势；他煞有介事地发表各种政策纲领，刚好对照侯友宜的语笨口拙：他想方设法就是要告诉所有的泛蓝非绿选民：“侯友宜没有的，大哥我这里全都有。”

郭台铭不断地在施压，但这还不够，他要“极限施压”。所以，若干管道甚至传出他将要独立连署参选，“人跟钱跟管道都已经准备好了！”他要让泛蓝的选民公职急得如热锅上的蚂蚁，不断怀疑自己先前是不是做了一个错误的决定，不断地在“不换侯必死”与“换侯的成本是否可承受”之间游移摆荡。他甚至可能让身边的亲信重臣都相信他要选，因为只有这样才能为自己的声势卷起千堆雪。

这样的混乱所有台湾民众看在眼里，所以近期的总统大选民调又陷入不稳定的状态；那是因为期待换侯的泛蓝民众不是跑去支持柯文哲，就是躲了起来；甚至还有少数自以为聪明的泛绿支持者，刻意地跑去支持第三方候选人。侯友宜的支持度显然被低估了，因为国民党提名的候选人最少也有两成五的支持度；但只要“郭台铭因素”不消失，侯的支持度短期内就很难跨过两成。

但郭台铭的极限施压还是很难得逞。第一、金溥聪接掌侯友宜兵符是一个重要的讯息，如果郭做得太过火，出手狠辣的小刀下次就会往往郭阵营招呼了。第二、国民党当初所有不提名郭台铭的因素都没有消失，为什么要换？第三、郭台铭正在玩并购的游戏，但那是商场逻辑而非政治逻辑，每个国民党头人身上都有属于自己的一笔帐，凭什么要让你这个商人（外人）来玩？

郭台铭不可能独立参选，这是基于理性人的理性分析；只是，如果行为人“不理性”，一切也就另当别论了！

（作者是《上报》总主笔）