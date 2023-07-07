下一任台湾总统应该从俄乌战争中学到什么经验？

来源：风传媒

作者：张哲铭

俄乌战争爆发已超过一年四个月，而战争带来对于俄乌、欧洲，甚至于全球的伤害也难以估计。据2023年3月1日华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）分析预估，战争第一年，俄军大约蒙受25万伤亡，其中六七万人战死。

2023年4月13日，路透社指出在乌克兰战场上，俄乌双方已有多达35万4000名军人丧生或受伤，而这些数字比交战双方公布的伤亡人数多出约10倍，战事可能持续到2023年以后；另外根据美国国防情报局（Defense Intelligence Agency, DIA）评估，俄罗斯总伤亡人数约为18万9500至22万3000人，其中有3万5500至4万3000人阵亡，有15万4000至18万人受伤。

由于缺乏公正客观的消息来源，上述各项统计资料的正确性很难获得验证，不过战争带给全球的伤害是难以估计的。根据2023年2月24日华视新闻报道指出，俄乌战争一周年，可说是拖垮全球经济。俄乌都是粮食出口大国，战火引爆粮食危机，依赖俄罗斯天然气的德国更是重灾区，电价飙涨三倍，德国媒体“莱茵邮报”的研究指出，2022年德国损失了1000亿欧元，全球经济在2022年损失超过1.6兆美元，2023年将再损失1兆美元。

世界银行（World Bank）去（2022）年10月表示，在战争蹂躏下，乌克兰2022年经济料将萎缩35％。基辅经济学院（Kyiv School of Economics）1月估计，乌国基础设施损失金额高达1380亿美元（下同，约1867亿新元），农业部门损失超过340亿美元。乌克兰政府、欧盟执委会和世银的联合评估发现，乌克兰战后重建将耗资约3490亿美元。

战争更造成数以百万计难民，联合国难民署（UN Refugee Agency）表示，自俄乌战争爆发以来，已有超过800万乌克兰人被迫逃离祖国，成为二战以来欧洲最大的难民危机，其境内还有超过500万人流离失所。

以美国为首的亲美西方国家，在俄罗斯发动战争后，立即对俄罗斯实施史上最严厉的国际制裁。在金融制裁的部分，美国除了禁止俄国前几大银行参与SWIFT外，也冻结俄国央行共计3千亿资产储备。另外，俄国银行于海外近八成的银行资产也遭欧美各政府冻结。

在俄乌战争爆发超过一年后，OOSGA官网于2023年5月2日指出随着战争的爆发，2022年俄罗斯也进入了3.4％的衰退， IMF更是预测2023年将进一步的衰退2.3％。而在2024至27年间，也将因为一系列的制裁、缺乏投资、以及贸易伙伴的转移等因素，使其经济进入低成长，进而导致国内经济受挫、国内政治混乱，进而增加了俄罗斯未来的不确定性，战事是否会扩大、战略性核武器是否会出现等，都将会影响整个欧洲乃至造成全球的不安。

战争残酷不仁，和平是普世价值

战争是残酷的，发起战争，无论胜败无疑都会给人们带来极大的痛苦，包括亲人的丧失、家庭的毁灭、国家的败亡、甚至是环境的破坏。然而这些浅而易见的道理，在经历过历史上无数次战争的蹂躏下，却始终无法让人们觉醒，我们难道不能从中吸取教训吗？这次还在上演的俄乌战争无疑是一个血淋淋的例子，对于全球公认下一个最可能发生战争的海峡两岸又能有何启示？

据2023年5月2日今周刊的报道指出，约57％的台湾民众支持维持现状、不要战争，证明和平是颠扑不破的普世价值。如果大多数人民都不愿意看到战争，那我们要问为何还会发生战争？通常两国间爆发大规模战争都有迹可循，也就是说在战争爆发之初，或者是预见有可能发生战争时，此时如果能尽早做好沟通、预防准备，战争的发生是可以被避免的。

2022年2月爆发俄乌战争前，早已有迹象显露，然而在缺乏沟通诚意下，最终导致战争发生；其中最为人发指的就是一些心怀不轨的政客或国家，在知悉问题的情形下，想要利用战争将与其对立的敌国搞垮，而刻意采取不作为；或是表面谴责而暗中资助另一方，最后导致原本可以避免的战事发生。

台湾不应成为美国维持全球霸权愿望的“蓝色小药丸”

俄乌战争有许多地方与台海两岸类似，本文拟从固有之、内生之、自外来三方面加以探讨。

一、固有之：

俄罗斯与乌克兰都源于基辅罗斯，故从俄罗斯的角度来思考，俄罗斯与乌克兰同属“大斯拉夫荣光”圈，当乌克兰这个小弟产生偏差行为时，大哥俄罗斯出面教训理由正当。海峡两岸的情形亦颇为雷同，由中国的角度来看，台湾是“大中华民族荣光”圈不可或缺的一环，故台湾问题是中国的内政问题，任何国外势力的介入就是干涉内政，是无法容忍的事情，也将成为导致战争发生的底线。

二、内生之：

俄罗斯和乌克兰既然都是斯拉夫人，自然有着“血浓于水”的关系，乌克兰文与俄文虽然是两种不同语言，但彼此也有着许多共同之处。但过去 20 年来乌克兰始终在“亲俄”及“亲美”的立场上摇摆；到了 2014 年，随着乌克兰政府倒向西方政营迹象越趋明显，以及俄罗斯发动军事占领取得克里米亚半岛，至此两国的纷争愈趋严峻。

这种情形在海峡两岸亦不遑多让，两岸同属华人文化，大多数台湾人为大陆移民的后代，但过去30年来台湾始终在“亲美”、“亲中”，“统”、“独”等问题上左右摇摆，尤其在2016年民进党执政后刻意操作“亲美”、“仇中”议题，使得两岸步入俄乌战争的可能性也逐渐升高。

三、自外来：

战争爆发的原因也不仅限于两国之间的恩怨。学者林建甫曾撰文指出，俄乌战争危机的发展超出预期，乌克兰不但是主战场，也是各国的角力场域，和谈看不到曙光；战争已经无情让欧洲经济堕入了衰退深渊，欧洲经济的复苏也遥遥无期；能源问题和战争风险导致欧洲工业成本大增和资本外逃，严重内伤。美国因高通膨推出《通膨削减法案》通过高额补贴促使欧洲工业向美本土转移，某种程度对欧进行产业掠夺。

正如法国总统马克龙所言，“该法案带来的后果是美国可能解决了自身问题，却增加了欧洲的问题”。美欧联手切断欧俄经济联系，从太空到航空，从晶片到油气，从金融链到产业链，让欧洲倒向美国，借此让美国银行业、石油大亨从中赚得盆满钵满。

美国历史学家保罗（Paul Atwood）曾指出，美国的诞生、成长，乃至于成为全球超强，都是借着战争、奴役以及屠杀人们的方式达成。从美国宣告独立后的240年间，在全球248场武装冲突中，美国发动的就高达201次，造成了超过80万人以上的生命损失，以及数百万的人民颠沛流离。

此次俄乌战争中，俄罗斯除了6300亿美元外汇储备遭到冻结外，于全球供应链中也受到孤立，无法有效取得资本、技术等生产资源以支持国内经济活动。长远来看，俄罗斯经济将持续衰退，而综合国力在短期内也不可能好转，苏俄这个曾经与美国平起平坐的世界强国，将因俄乌战争陷入长期失落。

由于民进党政府的一味地“亲美”与“仇中”，美国乃利用台湾作为对抗中国大陆的一颗棋子，对台湾政府予取予求，而蔡政府对于美国的言听计从，甚至到了“要五毛给一块”的程度。美国近年来对于中国如芒刺在背，为了确保“美国第一”的全球霸权，如何防止及搞垮中国就成为其当务之急，而台湾就是可以帮美国完成这个愿望的“蓝色小药丸”。

“不求战，不畏战”是台湾下一任总统从俄乌战争中应该学到的经验

他山之石，可以攻错。本文认为台湾从俄乌战争中可以学到的教训就是：

首先，战争绝非解决问题的方法。战争没有赢家，战争是一场文明浩劫。在现代化武器的巨大杀伤力下，无论是战胜或是战败，参战国都将面临大量人员伤亡、国家间仇恨加深，以及需要大量经费进行战后重建等难题。两岸若发生战争，无论谁胜谁负，必然会埋下两岸人民间仇恨的种子，化解仇恨的过程将会备感艰辛。

其次，必须尽一切努力绝不求战。历史上大小战争，常由擦枪走火产生，例如第一次世界大战就是由一宗刺杀事件引起，事件发生使得原本就紧张对峙的两大阵营（协约国与同盟国）间的敌意迅速螺旋上升，最终只能兵戎相见。

近来，中国大陆机舰越过海峡中线，逼近24海里邻接区已成为“新常态”。在此紧绷情势下，竟还有国防智库学者无视于大陆军机舰频频以抵近或“鬼切”方式，挑衅与抵制美军在台海周边的“自由航行”，建议美方应加大台海周边巡弋力度，形成另一种“新常态”，完全是“提油救火”，升高擦枪走火的机率。

在台海上空乌云密布的今天，台湾究竟何去何从？近年来，在美国的鼓动下，台湾不断增加向美国购买军备，提高国防经费支出，但大量高价的海陆空载台（飞机、军舰、战车等）未必符合台湾战场环境与防卫作战需求。

同时，政府也不断鼓吹“抗中保台”思想，反复对人民洗脑，宣传一但台海有事，美日等友邦必定驰援，中国大陆武力攻台之举必将在国际援助下以失败收场。但民进党政府没有告诉我们的是即便台湾最终“惨胜”，大半土地也将化为焦土，数十万军民的伤亡与数百万人的流离失所将在所难免。

古人云“大事小以仁，小事大以智”。执政者必须时刻心怀苍生，以智慧在适当时机做出正确举动，让百姓能够安居乐业。民众党主席柯文哲提出“不求战，不畏战”的国防战略指导，有别于民进党一心“求战”与国民党的“避战”且“畏战”，是以建立坚实自主的现代化国防武力为后盾，坚持两岸和平，决不求战，但到万一不得不战之时，我们也绝不畏战，做好一切应战准备，尽全力保卫自己的家园。

同时以科学、理性、务实的态度处理两岸关系，该谈判时就谈判，该合作时就合作，该对抗时就对抗，不卑不亢，有为有守。这些才是下一任总统应该从俄乌战争中学到的经验。