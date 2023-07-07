泰国总理争夺战在即：远进党奋力一搏，为泰党犹疑不定

来源：澎湃新闻

作者：虞群

7月4日，泰国新一届众议院举行全体会议，选举远进党领衔组成的8党联盟中排名第三、拥有九个议席的泰国民族党党魁万.穆罕默德.诺马塔出任议长。新上任的议长穆罕默德透露，泰国国会将在7月13日召开参众两院联合议会，投票选出新总理。议长人选尘埃落定，令胶着不堪的泰国政局开启进程，而即将到来的总理选举则又在某种程度上令接下来的走势变得更加扑朔迷离。

难产的议长人选

继5月14日举行大选以来，得票最多的泰国远进党立刻聚合为泰党、泰国民族党等八个党派结盟，宣布将组建“自由民主派”政府，并且通过各种方式强化民众对于皮塔必将出任总理的信心。两大主要政党远进党、为泰党在各种场合都大秀“恩爱”，展示其荣辱与共、情比金坚。然而，5月底起，两党在议长人选问题上反复博弈较量，始终无法达成一致。

远进党坚持认为，按照泰国政治的传统做法，本党作为第一大党，理所当然应该同时出任总理和议长两大最高职务。而为泰党最初态度较为强硬，坚持远进党和为泰党两党依照“14+1”模式进行权力分配，即各占据14个内阁席位之外，远进党人出任总理，为泰党人出任议长。他们的理由有二：其一，远进党尽管是第一大党，但是事实上仅比为泰党多10个议席，两党的话语权不应该相差悬殊；其二，第一大党同时出任总理和议长的政治传统早已在2019年大选后被打破。当时，公民力量党推荐巴育出任总理，但议长一职是由议席远低于公民力量党的民主党推举川.立派担任，表明这两个职务亦非一定由同一党派掌控。

但是，远进党毫不让步，为泰党一度不得已软化立场，愿意以“14+2”模式与远进党妥协，即远进党人出任议长，但两个副议长席位均由为泰党人出任。这一方案得到了远进党的接受。正当众人以为谈判成功之际，为泰党多位元老级人物公开发声，谴责本党谈判代表出卖政党利益，坚持要求议长由为泰党选派，令局势再度陷入困境。直至新议会正式成立、议员们集体觐见国王的前一天（7月2日），双方依然各执一端，莫衷一是。

7月3日，为泰党放弃提名本党人士出任议长，祭出折中方案，推荐泰国民族党党魁、79岁的政坛耆宿万.穆罕默德.诺马塔（万诺）作为八党联盟的议长人选，最终远进党也被迫妥协，同意这一方案，并在当日晚间举行记者招待会宣布此一方案，令濒临瓦解的八党联盟重归于好。

疑窦丛生的议长选举

7月4日，众议院举行首次会议，选举议长及两位副议长。议长选举过程极其顺利，用时不到半小时。远进党党魁皮塔提名万诺作为议长候选人，而保守主义阵营没有提名任何候选人。根据宪法规定，万诺作为唯一候选人，无需投票直接当选。同样的，第二副议长的选举也非常顺利。为泰党人披切以唯一候选人身份直接当选。

矛盾的焦点集中在第一副议长的选举。远进党提名该党原先的议长候选人、彭世洛府议员巴迪帕作为副议长候选人之后，看守总理巴育所属政党合泰建国党针锋相对，提名该党议员威塔亚参与角逐。经过496名众议员不记名投票，巴迪帕获得312票，威塔亚获得105票，77名议员弃权。鉴于为泰党议员威洛担任大会临时主席放弃投票，以及远进党1名议员资格尚未得到投票委员会确认，显而易见，巴迪帕不仅获得了8党联盟（共311议席）的悉数支持，且有联盟以外政党议员为其投票。反观威塔亚得票数，则是蹊跷丛生。保守主义阵营至少有180个议席，但威塔亚仅获105票，说明阵营内部各党各有各的算盘，并未达成一致。尤其值得研究的是，77张弃权票究竟是何党所为？

事实上，议长的选举也有耐人寻味之处。泰国政治史上历次议长选举，尽管反对党阵营席位明显落于下风，但一般都会推出候选人，以显示与执政党阵营分庭抗礼。所以，此次保守主义阵营不提名议长候选人，并非仅是对双方议席差距悬殊这一事实的无可奈何，或许蕴含更深层次的含义。

各派的政治考量

议长人选的难产，妥协折中的方案，令人不禁怀疑八党联盟究竟能走多远？反观选举结果不甚理想的保守主义阵营各党（公民力量党、自豪泰党、民主党以及新近成立的合泰建国党），从未公开承认选举失败，而是选择集体沉默，对于组阁一事不置一词，任由远进党四处造势。

笔者认为，保守主义阵营迄今为止未认输，极有可能是“明修栈道暗度陈仓”，正在积极筹谋在未来政局走向中实现逆转，这也正好可以解释议长选举时保守主义阵营不提名候选人这一表面上有违常理的做法。因为他们深知，皮塔的八党联盟并非铁板一块，而且内部矛盾众多，皮塔并不一定能够如愿以偿地登上总理宝座，众议院的执政联盟和反对党联盟目前究竟如何划分，仍有很大变数。倘若未来保守主义阵营转而参加执政联盟，则与万诺属于同一阵营，因此无需提名议长人选。

按照这一逻辑，远进党提名第一副议长人选时，合泰建国党派员出战，但为泰党提名第二副议长人选时，保守主义阵营没有提名候选人竞争，可以解释为：保守主义阵营明确将远进党作为政敌，但为泰党未来是友是敌，皆有可能。

如果站在远进党的立场上来分析议长选举的全过程，坦率地说，在这一重要回合的较量中，年轻稚嫩的远进党人还是输给了老谋深算的为泰党。这也意味着在接下来的政治角逐中远进党已经棋输一着，必将面临重重障碍。远进党之所以始终强调议长一职必须由本党出任，是因为他们明白，皮塔出任总理的困难很大，且为泰党极有可能会弃盟而去。只有先把议长一位牢牢攥住，才不会被为泰党钳制，皮塔的总理之位或许还有一定的可能。否则，由为泰党人出任议长，远进党将陷入被动境地，极有可能皮塔只有一次在议会参选总理的机会。此外，远进党在竞选时，提出了许多立法方案，尤其是推动军队改革以及修改刑法112条（即所谓“欺君罪”），这些方案并未完全得到8党联盟其他盟友的支持，只有依靠远进党自身力量去推动实现。因此，远进党千方百计要竞争作为立法机构首脑、掌控议会议程设置大权的议长一职，以实现其政治抱负。

然而，最终结果还是未能如其所愿。尽管为泰党也没有强行推荐他们的议长候选人素察，但是众所周知，万诺的泰国民族党事实上就是为泰党的“泰南分号”。历次大选，为泰党几乎不去碰泰南三府，都是将地盘留给原本就是他信派系的万诺去经营。所以，万诺出任议长，看上去是折中方案，其实还是为泰党占据主动。

尽管坊间传闻不断，认为为泰党下一步就是要弃远进党而去，与巴威的公民力量党合作组阁，迎接他信回国。但是，为泰党拒止远进党人出任议长，并不意味着接下来就会立刻变卦，转而与保守主义阵营合作组阁，那样为泰党的声望会急剧受损，得不偿失。不过，仔细观察为泰党在议长人选问题上与远进党的剑拔弩张，可明显感到为泰党在未来政局走向上的犹疑不定。一方面，为泰党的主要人物比如党魁春拉南等人仍然坚持认为，为泰党要坚守“自由民主派”阵营，不应轻易与保守主义阵营合流。另一方面，为泰党内有一股强大的隐形力量，正在竭力避免出现本党完全与远进党捆绑的局面，反而要求通过议长选举实现为泰党战略主动。两派力量相较之下，后者最终胜出。这也正是为泰党最终拒止远进党人出任议长，提名万诺的深层原因。

政局正在走向“危险区”

万诺出任议长后，万众瞩目的总理选举将于7月13日举行。八党联盟按照联盟协议，将会竭尽全力推举皮塔出任总理。众所周知，皮塔出任总理的最大拦路虎是250名参议员，如若得不到超过参众两院750名议员半数以上支持，皮塔只能折戟沙场。尽管皮塔及远进党多位高层公开表示，他们有信心能够获得至少70位参议员的支持，加上八党联盟原有的票数，皮塔可成功当选。但是，究竟有多少参议员会为皮塔投票，至今尚未可知。绝大多数政治观察人士认为，由于皮塔及远进党的政治立场，参议员们在投票时将会非常谨慎，皮塔所期待的70张参议员的支持票可能只是镜花水月。

皮塔若想出任总理，还有两种可能：一是争取保守主义阵营中的大党自豪泰党加入执政联盟。但这种可能性并不大，因为自豪泰党已经明确与远进党划清界限。二是争取部分参议员和部分众议员，帮助自己获得半数以上支持。鉴于第一副议长巴迪帕得票中有来自非八党联盟的投票，说明这种可能性存在，但无疑要大费周章。倘若为泰党能够倾尽全力，帮助皮塔寻求支持，或许有一线希望。

然而，皮塔在总理选举时得不到半数以上支持的可能性更大。倘若如此，万诺议长将会帮助皮塔，提供多次议会投票表决机会。不过，就算宪法没有限制总理选举时议会投票次数，万诺也不可能无限期帮助皮塔。7月3日晚八党联盟记者招待会上，万诺曾经表示，至少给皮塔两次机会。言下之意便是，事不过三，如果两次投票表决不过，八党联盟将改弦更张，推荐其他总理人选。

彼时，为泰党总理候选人很大可能会代表八党联盟参选，至于是赛塔，还是贝东丹，目前还无法预料。为泰党候选人如果在两院联合选举总理时，也未能得到参议员支持，那么政治便会陷入僵局。为泰党或许会水到渠成地告别远进党，与公民力量党、自豪泰党联合组阁，由为泰党总理候选人或者由巴威、阿努挺中的一位出任总理。如果为泰党爱惜羽毛，坚持与远进党同进退，那么保守主义阵营也只能顺水推舟，在参议员的支持下组成少数派政府。

一旦保守主义阵营建立少数派政府，大概率只能维持较短时间，就必须解散议会重新举行大选。而且，少数派政府还将面临来自远进党、为泰党的支持者们组成的“橙红兵团”的街头抗争。不过话又说回来，如果皮塔出任总理，保守主义阵营的支持者们很有可能也会走上街头，表达抗议，泰国政局将会再度陷入动荡境地。

无论如何，希望泰国人民凭借“泰式智慧”，走出政治困局，顺利组建政府，实现政治稳定，开启属于泰国人民的新征程。

（作者是国防科技大学国际关系学院东南亚研究中心主任、副教授、博士）