升级对中国的芯片围堵可能让华盛顿付出代价

来源：彭博社

作者：Debby Wu

过去一年，华盛顿在压制中国技术野心方面给北京来了几次决定性打击。先是禁止英伟达将最强大人工智能(AI)芯片卖给中国，后又说服日本和荷兰同意限制高级芯片制造设备对华出口。做了这些事后，我本来以为华盛顿该罢手了。

事实证明我错了。

显然，不管北京是威胁还是真的采取什么反制措施，拜登政府都打算加大力度遏制中国。我一次又一次想起美国国安顾问沙利文去年9月时讲的话，他说在半导体等某些技术方面，美国要保持尽可能多的领先。

想想下面这个情景吧：继禁止A100芯片卖给中国后，美国可能会限制更多英伟达AI芯片的对华出口。据报华盛顿还考虑限制中国企业使用美国公司的云服务训练人工智能模型。与此同时，美国还计划让荷兰光刻机巨头ASML进一步收紧对中国的芯片制造设备出口限制（ASML的光刻机对于先进半导体制造是不可或缺的）。

的确华盛顿似乎渴望改善与北京的关系，包括国务卿布林肯、财长耶伦在内的一批官员前赴后继的访问北京。在对华问题上，美方小心翼翼的使用“去风险”而不是“脱钩”，

这样一来让亚马逊，微软和英伟达这几家最大公司陷入左右两难。尤其令人吃惊的是美国政府在对ASML这家荷兰公司态度似乎非常强硬，最终迫使ASML做出让步，同意加入美国牵头的对华芯片围堵。

拜登政府官员似乎意在效仿特朗普的做法，试图通过单方面措施实现广泛的目标。据路透社报道，华府考虑援引一项规则，禁止外国设备供应商向中国出口任何含有美国零部件的设备。

这种做法在过去被证明是行之有效的，可能最能说明这一点的就是华为的遭遇，当年特朗普政府对华为的出口限制和现在对芯片企业的出口管制如出一辙。

这么多年来拜登政府一直试图和特朗普那种单边主义做法划清界限，如今的这些对华举措是否会有违这个目标呢？白宫试图向盟友施压并说服后者接受美国的世界观，先用外交手段，然后下达更严格行政令。美国在芯片行业的最新举措可能导致一些国家与其疏远。

在一些人看来，芯片战可能已经到了再激烈不过的程度，但其实情况还可能更加恶化。美国现在的限制措施还没有针对中国制造低端芯片的能力，而且韩国尚未就加入华盛顿阵营做出坚定承诺。

我的直觉告诉我，这场仗还没有到最后决战阶段。