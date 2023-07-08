拜登经济学的突破与困境

来源：台湾经济日报社论

美国一年多来虽已升息达5个百分点，但经济表现异常坚韧；不仅并未出现预期中的衰退，且每一季都是正成长，在先进国家中一枝独秀，就业也持续强劲。但美国民众对经济的感受却恰恰相反，从2021年底以来各项民调一致显示选民对拜登经济施政的满意度偏低。拜登为防止“笨蛋，问题在经济”的魔咒再度应验，近日终于高举“拜登经济学（Bidenomics）”的鲜明旗帜，以争取更多选民支持。

基于选战需要，拜登必须拿他的经济政策与共和党的经济政见相比较。40多年来历任共和党政府一直是以“雷根经济学（Reaganomics）”为施政主轴，主张大幅减税、法规鬆绑及自由贸易。核心思维是“从上而下（top-down）”，以减税来刺激投资，从而带动就业及经济成长。经济学界则普遍称之为“涓滴（trickle-down）”模式，让经济利益从企业一层层渗透到中产阶级。

拜登经济学则是反其道而行，宣扬的基本理念是“由下而上（bottom-up）”，甚至“由中而上”；透过落实1兆美元基础建设法，数百亿美元的晶片与科学法，以及数千亿美元以激励清洁能源的“通膨削减法”，来激励民间投资，带动国内制造业扩张，创造高薪就业机会，让民众能够以中产阶级为起点。另一项作法则是“由内而外（inside-out）”，以产业政策来提升竞争力，以出口管制及友岸外包等作法来保持科技领先优势，主要对象当然是中国大陆。

从拜登最近的宣示，以及两年多来的施政，可以总结出“拜登经济学”的三大支柱。第一，经济成长的品质比数量更重要；不仅要使成长率更高，也重视成长能否使贫富差距缩小，且国内投资必须更聚焦于国安与环境等领域。

第二，产业政策上台，不赞成由市场分配资金流向，因为投资者未必会考虑气候变迁、供应链脆弱，或地缘冲突等威胁。因此“拜登经济学”主张透过法规、补贴及其他干预手段，指导民间资金转向政府偏爱的部门。

第三，从贸易到外交政策，包括劳工权益、气候政策与租税服从等领域，都是以美国劳工为优先，而消费者利益与竞争原则并非“拜登经济学”关切的重点。拜登虽未像特朗普一样撕毁既有的自由贸易协定，但他无意订定新协定。

深入探讨“拜登经济学”的要旨，不难发现其中存在的诸多问题与矛盾。首先，政府干预经济的范围可能愈来愈广。拜登与其他民主党要员已经主张对炼铝、钢铁、造纸、微电子、汽车零件及气候科技等领域给予特别待遇；但美国其实并没有能力自己供应所有的进口品。目前拜登竞选连任的最大经济难关，仍在于通膨仍相对居高，然而这套产业政策不仅无法在短期内降低通膨，还可能有反效应。

补贴半导体制造虽赢得国内的广泛支持，但美国商务部表示业者要获得补贴，还需符合一系列的其他目标，包括对员工提供幼童照顾，支付工会级的工资，雇用工会劳工，不得买回库藏股或在中国投资，并与联邦政府共享盈余。附带目标如此之多，难免使政策效果遭到稀释。

至于拜登推动的“印太经济架构”，目的是为了与区内国家针对劳工条件、气候政策、租税服从与反贪腐等领域进行合作，但并未让这些国家能够更容易地打入美国市场。对外国贸易伙伴而言，拜登这项主张并不是“胡萝卜与棒子”，而是“棒子再加棒子”，对亚洲伙伴毫无吸引力。美国在亚太区没有一套积极主动的贸易战略，只会造成真空状态，使中国成为唯一选择，美国反而将丧失影响力。

当然，影响选举结果的不确定性甚多，不能单单以此来推断选局；但对“拜登经济学”有基本的认识，并推演未来一年或五年美国的经济政策方向，绝对有其必要。