备战引战 止战要靠对话

来源：台湾中时新闻网

作者：游毓兰

“备战才能止战”，在这个口号之下，台湾成了美国最大的军售对象，络绎来台的行政专机，不只载着国会议员，还有军火商和掮客!

但乌克兰备战未能止战。乌克兰从2014年开始备战，2022年俄乌战争爆发。

美国备战未能止战。美国是世界第一强权，天天备战，1941年12月日本偷袭珍珠港。

法国备战未能止战。法国1929年开始建造马奇诺防线，1940年建成，同年5月10日德国入侵法国，4周后，巴黎沦陷，开始跟德国谈判停火。

波兰备战未能止战。波兰备战数十年，并与英国、法国签订共同防御条约。1939年9月1日德国入侵波兰，5周后，波兰沦陷。

丹麦备战未能止战。1940年4月9日德国对丹麦开战，战前丹麦号称要誓死抵抗，开战后4小时丹麦就举手投降，“誓死抵抗”成了一句空口号。

日本备战未能止战。二战末期，日本发动“一亿玉碎”动员计划，全民备战，武器不够，用竹竿（比扫把好用）。美国两颗原子弹后日本投降。

备战不能止战是历史反覆证明的事实。备战就是要为开战做准备。真正能避战的是政治策略，不是备战。

《孙子兵法》指出“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵。”民进党政府放弃伐谋的上策，全力准备伐兵的下策。悲哉！台湾人民。

因为要伐兵，所以全员备战。用美国提供的武器与台湾制造的扫把，与中国大陆厮杀。最终胜负会如何？需要问吗?

因为要伐兵，所以拒绝谈判或交流。民进党用“爱台湾”与“备战才能止战”的口号，驱使人民上战场，做无谓的牺牲。民进党知道，即使全民皆兵也打不赢大陆，所以引入美国武器与美国大兵。可是美国从未承诺会在台湾有事时出兵援助。

美国为了大卖军火给台湾，拜登总统屡屡在失言状态下表示一定会军援台湾，让台湾放心。

放心?美国坚持在俄乌战争中不出一兵一卒，为何会在台海战争中出兵？民进党政府告诉台湾人民：不，不，乌克兰不能跟台湾比。台湾才是美国心头肉，美国一定会出兵。

如果美国一定会出兵，为何不签订“台美共同防御条约”呢？美国跟日本签，跟韩国签，跟菲律宾签，跟欧盟各国签，为何不跟台湾签？台湾人的命不是命吗？美国坚持不签，民进党政府却坚持美国一定会出兵。怎么回事？你说呢？

止战，很简单。开始跟大陆对话，开始交流。大陆要和平崛起，当然希望和平解决两岸问题。美国要打断大陆和平崛起，也行，那是中美之间的事。更何况，美国也不希望跟中国开战。美国要的是竞争加护栏。

民进党知道独立无法和平实现，美军没来，却引来大陆的以武促统。台湾要顾好自己人民的生命，这是安居乐业的前提。不要笨笨的被少数野心家利用，被骗还要帮忙数钞票。

备战不能止战。止战要靠对话交流，要靠智慧。

（作者为台湾立法委员）