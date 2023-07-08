郭台铭莫成为保送赖清德的罪人

来源：台湾旺报社评

2024台湾总统大选几乎确定为蓝绿白三脚督，基本盘对赖清德有利，许多人四处奔走欲巩固“非绿联盟”之际，未获国民党提名的郭台铭动作频频，不但搅乱大选一池春水，更为“下架民进党”主流民意平添变数，令选民感到焦虑甚至愤怒。

挺侯毁诺 愧对关公

5月17日国民党确定征召侯友宜参选2024总统时，郭台铭曾表示，侯友宜的民意支持度在国民党内最稳固，也是国民党最好的人选，由侯承担更大的责任，是理所当然，他将会尽最大努力支持侯友宜胜选，让无能的政府下架。

言犹在耳，郭台铭却抛出一句“重回江湖”搅混蓝营选情，国民党出现挺郭立委、地方政治人物和中常委，扬言郭将参选到底，甚至放话“换侯”。换侯说搞得星期三中常会紧张异常，还有媒体将郭台铭纳入2024总统人选民调，“四脚督”开始成为议题。距离大选剩不到7个月，国民党人心如此浮动，甚至对立，无论是对总统还是对立委的选情，都十分不利。

郭台铭既然说过会支持侯友宜，就必须信守承诺。更进一步说，他多次强调自己是拜关公的人，关公是诚信忠义的典范，郭台铭既已追随数十年，就该效法武圣，遵守江湖道义，否则他拿什么脸自称是关公弟子？而广大尊奉关圣帝君的信众更会瞧不起郭台铭这种毁弃承诺、破坏大局的人。2020大选，郭台铭已经食言过一次，若这次重蹈覆辙，绝对不可原谅。

其次，民调结果显示，政党轮替已成为2024大选的台湾共识，而代表民进党参选的副总统赖清德，虽然目前民调第一，但是从趋势看，他始终无法突破民进党的基本盘，略高于3成5左右就再也上不去，显示台湾选民反对赖清德当选；或者更准确地说，不愿意看到民进党继续执政的力量很大，而且非常坚定。如果在野阵营愿意合作，打赢2024的机会相当高。

就蓝白合作来说，柯文哲个人民调高，但民众党势单力薄，连柯文哲自己都坦承，找不到人来选区域立委；侯友宜民调尚不理想，但国民党组织完整、人才济济，特别是这次都会区的立委人选战力强劲，蓝白截长补短，确实存在不错的机会，若能维持不过度交恶的竞选模式，自然可以保留日后合作的弹性与空间。

助赖上位 亲痛仇快

郭台铭若投入大选，势必破坏已隐隐然成形的蓝白合机会，更是断送了在野合作下架民进党的可能，这就等于是保送赖清德当选了。

一旦2024赖清德选上总统，那绝不只是民进党继续执政，而是宣告“中华民国”进入危急存亡之秋、宣告台海陷入兵凶战危，众所皆知，赖清德是固执的台独信仰者，尽管为了这次选举，刻意不把台独挂在嘴上，然而，一旦权力到手，真面目必显露无疑。

事实上，身为民进党党主席的赖清德从未表示过有可能、有考虑废止台独党纲。他投书《华尔街日报》提出保卫两岸和平“四大支柱”政见，强调全力强化国防吓阻力以及与民主伙伴合作等，完全未见任何促进和平的努力。赖清德还提到“维护两岸现状”，蔡英文执政7年多以来，两岸的现状是官方不沟通也不交流，甚至民进党一再催化台湾社会反中仇中的气氛，赖清德要维持的是这种现状吗？这样的两岸关系是人民所期待、所乐见的吗？如果郭台铭参选，让赖清德轻易当选，就会出现这样的局面。

政党轮替是2024大选唯一目标，郭台铭参选会让这个目标化为幻影。他是生意人，当知道自己执意参选也根本选不上，还会对个人的历史地位、对“中华民国”的未来、对2024大选的结果、对两岸和平，造成严重的伤害，郭台铭承担得起吗？执意参选，势将让郭台铭成为亲痛仇快的历史罪人，旁观者别再拱火、起哄，早日让大选回归“下架民进党”主轴。