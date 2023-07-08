战争还是和平 俄罗斯更愿意和谁沟通？

来源：香港01

作者：杭子牙

这个问题的答案，就藏在美国全国广播公司（NBC）最近播发的一篇新闻里。NBC在7月6日报道，美方过去曾与俄罗斯官员秘密会面，其中包括一次有俄罗斯外长拉夫罗夫的参与，以期为结束俄乌战事奠下基础。

报道引述消息人士指，双方的会面拜登知情（白宫方面其后指拜登未授权相关会晤），报道指会谈的目标之一是在可能的情况下保持与俄罗斯的沟通管道畅通，并为未来在结束战争方面可能的谈判、妥协和外交空间奠下基础。

报道还指出，其中一次在4月的谈判俄罗斯外长拉夫罗夫有出席，而美方有智库“外交关系委员会”主席哈斯参与。目前未知这些秘密会谈举行的次数和频率，但消息称有谈判是在俄罗斯境内举行。

乌克兰办公室表示，他们不会基于未具名消息来源的报道发表评论，但他们的总体立场依然不变，称在没有乌克兰的参与下的谈判无法决定乌克兰的命运，而谈判要是具体和公开的。

从上述报道就能知道，决定俄乌是战是和的开关，既没有掌握在乌克兰和俄罗斯两个当事国手上，也没有掌握在美国之外的任何其它国家或国际组织手上，美国才是在背后掌控局面的真正老板。俄罗斯对此非常清楚，一直在和美国进行秘密接触。

美国也一直在巧妙把握战争边界，一方面不断加大对俄罗斯的制裁力度，大力军援乌克兰，支持乌克兰收复乌东失地，另一方面又严格限制乌克兰使用军援武器的范围和用途，要求乌克兰不得用美援武器攻击俄罗斯本土，从而避免和俄罗斯发生直接冲突，为美俄关系与介入谈判保持着弹性。

事实上，自俄乌战争开打以来，虽然美俄互放狠话，但是双方同时也在通过特殊管道保持联系，以免战争失控。公开消息显示，美俄国防部长、参谋总长以及负责情报国安的高级官员，都曾进行过电话交谈或秘密会面，地点包括但不限于俄、美与土耳其等国。

俄乌之所以还在打，除了普京和泽连斯基都没有退路（一个放弃所占他国领土就得垮台，一个放弃收复领土就得成国家罪人），都还有战争能力，另一个很重要的原因可能是美国军火与能源集团在这场战争中的利益还没有得到满足，华盛顿更广泛的地缘政治目标还没有完全实现。

但，凡事有始必有终，不管什么样的战争，总会有结束的一天。随着战事推进，俄乌双方（至少有一方）终究有撑不住的一天，美国的利益也会在与俄罗斯、欧洲、乌克兰等利益板块的互动中得到巩固，达成新的地缘格局平衡。也许要等到那一天，和谈才能被公开摆上桌面，战争才会最终平息。

在此之前，劝和促谈是个道德议题，代表了一种向往和平、反对战争的价值取向，而非可行性技术议题。包括中国、巴西、印度以及一些欧洲国家在内，都希望战争能早日停息，都在为此努力，但是战争何时平息，取决于支配战争的内在因素，而非外部调停努力。