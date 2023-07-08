来源：台湾中时新闻网

作者：林保淳

柯文哲开“募款演唱会”，票价8800元（新台币，下同，约380新元），直追一些红牌大歌星，据闻门票皆已售罄，更有不少人向隅，这是台湾选举史上的一记“奇兵”，大大打破了传统的战法。

柯文哲的歌喉如何？其实是未必重要的，但从他出身于“五育并进”，对音乐一门格外重视的新竹中学来说，尽管未必能说有歌唱的才华，但大概也还不至于呕哑嘲哳到“难为听”的地步。这“演唱会”能一举就引发众多民众的正向反应，且占有极广大的报道声量，甚至还有许多人纷纷建议他可邀请韩国瑜、王世坚、高嘉瑜等他党人士共襄盛举，完全超越了传统“募款餐会”的格局，不得不说这是相当高明的策略。

时代不同，情境各异，选战的打法，也各趋多元，谁能“出奇”，往往就足以“制胜”，这正如《孙子兵法》所说，“凡战者，以正合，用奇胜”，“演唱会”无疑就是一记“奇兵”。

或许很多人会认为，柯文哲此举意在吸引年轻人，毕竟，当代的年轻人的确是比老一辈更热衷于参加各种演唱会的。但是，一来柯文哲虽是政治红人，却非乐界明星，二来票价高达8800元，恐怕也不是一般年轻人能负担得起的；因此，我们大抵可以判断出，届时到场的听众，还是会以中产阶级者为多，柯文哲献唱，也不会唱太时潮的歌曲，《爱拼才会赢》、《憨人》、《坚持》到《囚鸟》、《勇气》，都是可以选择的。一个如政治“囚鸟”的“憨人”，“坚持”“勇气”，以“爱拼才会赢”的精神，打这场选战，其实也是“奇而不失其正”的，毕竟，这还是政治意味极浓的“募款演唱会”。

其实，年轻人虽未必买得起门票，透过媒体的转播、广传，还是可以听得到柯文哲的“献唱”，但柯文哲不止是“献唱”而已，透过这个奇与正相生的演唱会，他等于向年轻人“交心”，既展现了柯文哲关注年轻人喜好的用心，与年轻人站在同一阵线上，而且也透过这灵活多变的机智，让年轻人心中对柯文哲留下了深刻的印象。

政治攻防，往往有若弈棋，你有你的张良计，我有我的过墙梯，柯文哲先行布出奇兵，他人如果再加以模仿，不但会落于下乘，更会受人嗤笑。但是，柯文哲一条大龙已经布好阵势了，敌手也必须有所因应，我更好奇的是，侯友宜、赖清德会用什么方法加以突破？

2024选战，是一局“呕血谱”，弈棋者绞尽脑汁、呕心沥血，无非都想破局获胜，但究竟会鹿死谁手？目前还不足以论定，但柯文哲展现出他与时俱进、随时而变化的强大韧性与弹性，却明显是木讷质朴的侯友宜、一表正经的赖清德所欠缺的，这倒是实情。柯文哲上台献唱，以他的个性来说，还算是相当自然的，但是，你们如果看到侯友宜、赖清德也在台上蹦蹦跳跳、载歌载舞，会不会反胃呢？

细数政坛人物，大概唯有韩国瑜能与柯文哲一较高下了。有趣的是，一个已有5万人参与的网路民调显示，如果柯文哲想邀请人同台演唱，盼望韩国瑜出场登台的，居然占34%，高于众人，其所代表的意义，其实是很值得深思的。但是，韩国瑜已表明自己不会“夜袭”了，这两位曾经惺惺相惜的战将，有没有可能同台演唱？同台的话，又会激起怎么样的发酵变化？真的就非常耐人寻味了。

（作者为台湾退休大学教师）