非农就业数据支持美联储7月升息 鹰鸽之争可能愈演愈烈

来源：彭博社

作者：Steve Matthews

6月份强劲的非农就业报告和高于预期的薪资增速令美联储继续行驶在升息轨道上，除了本月料加息外，最早可能9月份会再次上调利率。

劳工统计局周五发布的数据显示，非农就业人数增加20万9000，低于经济学家预期，此前两个月的新增就业人数被下修。失业率降至3.6%。平均时薪同比增长4.4%，每周平均工作时间略有增长。

“显然，数据给7月加息亮了绿灯，”此前在美联储工作了25年的Dreyfus and Mellon首席经济学家Vincent Reinhart表示。“我认为9月加不加还难说，美联储未来的行动存在不确定性。”

根据周三公布的6月13-14日会议纪要，鉴于通胀持续和劳动力市场吃紧，上个月几乎所有联邦公开市场委员会(FOMC)委员都认为有必要进一步加息。交易员们认为7月25-26日的会议上加息几无悬念，但他们对于美联储9月和11月会议上升息的信心则略有下降。

美联储官员可能特别警惕工资增长加快的迹象，一些官员认为这可能导致通胀进一步升温。

“工资压力实际上在加速，”毕马威首席经济学家Diane Swonk表示。“我仍然预计，由于经济的这种势头和薪资的持续增长，今年至少会有两次加息。”

花旗集团经济学家Veronica Clark预计7月和9月都会加息，她表示，“这仍然是一个非常强劲的报告，美联储可能会更关心工资如何再次回升，还有失业率情况。”

Point72首席经济学家Dean Maki表示，“美联储的焦点将更多地放在核心通胀上”。这位前美联储研究员称，“我认为他们不会因为劳动力市场的强劲而持续加息，只有当核心通胀发展趋势和他们预期相悖且就业市场保持紧俏的时候，他们才会不得不提高利率”。

上次会议纪要显示，FOMC内部存在分歧，鹰派阵营希望加息25基点，但最后同意维持利率不变。

最新的就业报告可能会强化这些分歧。希望按兵不动的官员会根据前两个月的数据得出就业增长将显著放缓的结论，而那些希望进一步收紧政策的官员会拿薪资增幅和失业率下降作为理由。