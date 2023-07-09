四大支柱保卫和平？赖清德错置时空环境

来源：台湾《联合报》

联合报社论

民进党总统参选人、副总统赖清德日前投书美国《华尔街日报》，以“我保卫台海和平的计划”为题，提出将带来和平与繁荣的“四大支柱”。但即便从政治口号来看，这“四大支柱”也不切实际，不但无助解决台湾困境，更可能令台湾处境雪上加霜。

赖清德选择将其“四大支柱”向美国媒体投书，而非直接向民众报告，一则因为民众皆知“务实的台独工作者”底蕴，本质上就不可能带来台海和平；二则基于美国“疑赖论”难除，赖清德投书与其说是介绍其政策主张，不如说是对美国的输诚报告。而这也显示，赖清德要延续蔡英文总统路线，首先就是延续民进党自蔡英文以来“以台湾利益换取大外宣”的路线。

但赖清德投书提到，他的角色定位“与当年维护台海安全的政治前辈一样”，显然是昧于现实。在国际新冷战格局下，蔡政府选边站的结果，是让台湾身处战争可能引爆点的第一线；即使国防支出大为增加，也未能改变两岸情势越来越紧绷、军力对比越来越失衡的事实。而作为赖清德“四大支柱”压轴的“稳定而有原则的两岸关系领导能力”，也因此显得万分讽刺。

如今两岸关系大幅倒退，不仅官方交流管道中断，民间交流也处处受阻，蔡政府更有意无意制造对大陆民众歧视的环境与敌视的氛围。例如在对待陆生的态度上，从无法纳入健保、疫情期间禁止来台，到不让在台陆生施打疫苗，连前总统马英九邀请大陆学生来台参访，都处处受阻。这些已不仅是双标问题，而是赤裸裸的歧视了。政治意涵最低的陆生问题尚且如此，遑论其他交流。

蔡政府时期的两岸关系，从和平交流走向紧张对峙，一来是基于民进党的传统立场，二来是抗中大旗下获得的选举红利；最重要的，则是迎合美中对抗的新冷战思维。但蔡政府的全面迎合，无论在国防、外交或经贸层面，并未给台湾带来实质利益。台湾一方面得承担两岸兵凶战危的风险，另一方面则得牺牲台湾利益，为“民主友邦”的需索埋单。

在美方的要求下，台湾近年的国防支出水涨船高，役期也被迫从四个月延长为一年。但美方并不愿卖给台湾最先进的防卫武器，许多已采购且议定交货时间的武器，也被一再延迟交货。在经贸上，则遭到美国予取予求：台积电被迫到美国设厂、全面开放莱猪进口，甚至连美国在台协会要求用国中校地扩地增建，台湾都得配合处理。就是用台湾的产业根基和人民健康，换取虚幻的国际支持。

而这种不对等的利益输出，不仅限于对美国。台日渔权纠纷由来已久，马政府期间签订了台日渔业协定，但日本却吃定蔡政府的软弱立场，态度反而渐趋强硬。另外，日本八月起将排放福岛核废水，相较其他邻近国家的高度关切，蔡政府则近乎噤声。连远在欧洲的立陶宛，都可获得蔡政府无偿提供的半导体技术，成为潜在的台湾半导体竞争者。这些难堪的角色定位，难道都与“当年的政治前辈”一样？

严格来说，做为总统参选人，赖清德投书应该说明的重点，绝不是对美交心或是否蔡规赖随，而应是对民众清楚说明，蔡政府造成的问题，赖清德能否解决？赖清德的“四大支柱”，只是侈言“支持两岸现状”、“不排除两岸对话”。但美中已经开始对话，而两岸缺乏共同的政治基础，并已进入“对抗模式”，如果这是赖清德要维持的现状，对话从何而来？以台湾利益换取“口头支持”，又怎么让人民吞下去？