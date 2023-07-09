两岸经贸 台湾总统候选人首要考题

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

“反中亲美”是民进党执政的最高纲领，蔡英文总统旗帜鲜明，导致两岸关系急冻，经贸却仍然依赖大陆。这个路线对台湾的祸福暂且不论，恰恰在这个时候，中国大陆透过WTO的贸易壁垒调查，摆出将反制两岸不公平贸易的准备姿态，并且可能借此终结惠台经贸措施。中共对台湾不同政党执政又采取区别对待的意念，故可预见台湾明年如果选出总统未能营造两岸和平氛围，两岸经贸可能被对岸压缩，从而对台湾经济造成重大冲击。

民进党总统参选人赖清德近日投书华尔街日报，陈述维持台海和平的四个支柱，其中一个支柱是经济安全。

赖清德说：“经济安全即为国家安全，对中国贸易的依赖，使对岸有更多机会滥用经济恫吓手段，我将致力巩固台湾供应链安全，透过贸易协定促成贸易多元化，同时支持国内创新产业，松绑不必要法规，保障台湾人民更公平地享受经济发展成果。”这话说得义正辞严，美国方面应听得悦耳，但仔细深思，极可能对台湾经济与民生隐藏极大风险。

远的不说，就在前不久，大陆首次向WTO提出对台湾进行贸易壁垒调查，调查清单总计2455项产品，很明显就是准备调整对台湾长久以来的让利措施，为出手制裁做出准备，台湾从中获益良多的两岸ECFA也在其议事日程表上，如果台湾决意继续走“反中亲美”路线，则一切照章行事，回归纯粹经贸原则，该限缩就限缩，该停止让利就停止让利。如果不幸成真，则台湾对大陆巨额顺差的黄金时代势将画上句点，台湾的一些企业和民生都将蒙受重大损失。赖清德心中的“经济安全”不知道有没有涵盖这一方面，还是只以为对中国的科技产品片面禁止输出，破坏大陆的产业链，台湾就有经济安全，就能吓阻大陆武力攻台？

美国固然是台湾的安全屏障，但大陆却是台湾的的经贸命脉。台湾每年出口有38.8%是输到大陆，进口来源只有20%为中国大陆，因此台湾对大陆贸易长期享有巨额顺差，对台湾的经济成长与民生利益贡献良多。据大陆海关总署发布对台贸易统计，今年上半年两岸进出口总额达到1652亿美元，较去年同期成长9.5%。如果没有来自中国大陆的顺差，台湾对外贸易已转为逆差，许多产业撑不下去，许多从业员将失业。

陆方基于政治策略考量，对台湾经贸处处给予方便与利得，台湾则反其道而行，基于保护本土产业与选票经营的考虑，对大陆产品进口多方限制，双边贸易关系极不平衡。台湾禁止大陆输入的物品多达2455项，诸如电器类的干衣机、太阳能热水器，纺织类的牛仔布等，农产品更是一应俱全。陆方过去一再忍让，去年牛刀小试，禁止台湾一些农渔产品、食品、石化产品进口，让台湾业者感到痛，然后经由非绿人士协商沟通，又选择性放行。可见放行还是禁止，不离政治考量；何党执政、谁来说情，也是考虑重点。

下一阶段大陆很可能处理ECFA存续问题，由于两岸2010年签ECFA是以九二共识为基础，如果再由不承认九二共识的政党执政，则大陆随时可收回。其中539项早收清单涵盖石化产业88项、运输50项、机械107项、纺织136项以及农渔业18项，一旦被大陆收回，对台湾的经济和民生冲击巨大。何况ECFA期限已届满，大陆采取贸易壁垒调查，是完全正常而合理的；未来如何处置，端看总统侯选人做出什么抉择。

总统侯选人如果要赢得选民的信心与支持，必须对两岸经贸关系面临的危机提出明确对策。这才是最紧要的经济安全问题。