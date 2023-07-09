耶伦姿势大于实际 镓锗管制开创先例

来源：明报

明报社评

美国财长耶伦4天的中国之旅已近尾声，外界预期她此行难有重大突破，耶伦曾表示，希望此行能推动中美在经济方面的沟通与协作。初步看，她此行确有进一步缓和中美关系气氛功效。惟在其访华前夕，中国上周对镓、锗两种稀有金属实施“出口管制”，被认为是对美国联合盟友在半导体芯片方面围堵中方的反制，亦是给耶伦的“下马威”，事件引起高度关注，目前仍在发酵。中方此举从时机上看，的确有针对耶伦访华的用意，但更显示出“对外关系法”生效后外交上针锋相对的新风格。从建章立规的角度看，中国为维护自身国家安全，建立完备出口管制体系，对西方的围堵，须以其人之道还治其人之身。

对华鸽派难敌大气候

中方给面仍针锋相对

耶伦作为学院派经济专家，被认为是拜登政府中的对华温和派，但在美国的政治大气候下，她需要对外表现对华强硬，访华时召集美资公司开“诉苦”大会，又要在财金层面缓和与北京的关系。至于她所说美方高科技禁令“并非为获得对华经济优势”之类的话，恐怕连她自己都不相信。但中方对耶伦这次访华还是给足面子，除国家主席习近平未出面外，其接触中方官员面之广，双方会晤气氛之融洽，都超出布林肯的中国之行。

至于中方在耶伦访华之前宣布，对镓（Ga）、锗（Ge）两种半导体所需稀有金属的出口管制，与中国特意选在7月4日美国国庆日进行“高超音速导弹紧急试射”一样，针对美国的意味明显，却未必是针对耶伦本人。

不过，这次出口管制的意义仍不可低估。在此之前，中国首部“对外关系法”刚刚生效，白纸黑字地写明反制裁的法律依据，等于昭告全世界，有了法律刚性约束，以往的“战略耐性”空间正在缩小，换言之，对外政策制度化以后，对外国的制裁和干涉，只能是针锋相对硬碰硬了。

美国已经对中国发起高科技战争，多间中国公司实体上了黑名单。美国不仅以国安理由，禁止对华出口高端芯片生产设备，还拉日本、荷兰联手限制半导体生产设备出口。虽然日、荷都宣称限制“并非针对特定国家”，但矛头所向不言自明。正是在此背景下，中国决定对两种稀有金属出口管制。中方亦强调，此举并非禁止出口，亦不针对特定国家。但美日荷已对号入座，反应强烈，美国表示“坚决反对”，日本声言将根据世贸组织（WTO）规则作反应，荷兰干脆呼吁欧盟作出回应。

半导体技术的发展，日益受原材料左右。稀有金属之于高科技精密元件，就如食盐之于一道佳肴，虽廉宜却不可或缺，镓和锗皆属军民两用的战略物资，中国的储量、产量及生产工艺，在全球具有不可替代性，中方有充分理由对其实行出口管制。

中国的镓产量占全球95%以上，锗产量占全球67%以上。根据海关数据，去年，中国镓产品的最大进口国是日本、德国和荷兰；锗产品的最大进口国是日本、法国、德国和美国。由于镓属电解铝副产品，污染大，耗电多，中国生产这些原材料付出了巨大的代价，而中国一旦停供，美日等国的半导体乃至军工生产都会面临严重冲击，这就是内地前官员所说的“不仅能打得某些国家慌，还会打得某些国家痛”。前几年，日本仅禁止几种化学原料出口，就令韩国半导体业痛苦万分，而中国的“工具箱”比日本更大。自中方发布管制公告后，国际市场镓与锗价格均有上扬，意味此举至少在巩固定价权方面初见成效。

稀有金属高科技之盐

出口管制学西方之道

中国虽是镓的最大出口国，但高纯度精镓的主要生产仍在美日，中国每年还要进口精镓。早在去年8月，美国商务部就将“第四代半导体化合物”氧化镓（GaO），列入对华出口管制清单。所以说，在出口管制方面，是美国做了初一，中国才做十五。

出口管制是国际常见做法，美日欧盟都有庞大的出口管制清单，管制种类不仅繁多，各种类之间还相互配合。出口管制一般包括3类对象：一是本国有优势的关键技术；二是本国在全球占比较大的关键物质；三是非本国独有、但在本国提炼或形成产业链，拥有较低成本，他国对此有一定依赖的物质。《中华人民共和国出口管制法》于2020年12月生效后，中国公布过包含30多项技术的出口管制技术清单，但是至今没有宣布关键行业的完整产品出口管制清单。所以这次公告对镓、锗出口管制意义重大，中方讲明管制是“为维护国家安全和利益”，“对国家安全有重大影响”，标志“出口管制法”从书面上的法条，转化为实际且有针对性的行动。

作为一个成熟的现代国家，中国早应建立自己的出口管制体系，除针对某些国家对华发起贸易战或技术战外，中国也确实需要类似的管制体系，来为科技、经济和社会发展服务，中国的出口管制不是为破坏国际产业链，而是要打破美国和西方操控下的不合理的国际价格与市场体系。吊诡的是，正是西方的制裁遏制，加快了中国完善出口管制体系的步伐。