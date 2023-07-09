美允供乌集束弹 俄警告更近世界大战

来源：明报

美国国防部上周五（7日）宣布，总统拜登已批准在关键时刻尽快向乌克兰提供集束弹，预计会包含在近日将公布的8亿美元对乌军援内。集束弹因容易导致平民死伤而被国际社会广泛禁用，因此华府这次决定惹来不少抨击，包括国际组织和民主党议员。

拜登辩称决定“非常艰难”，但指乌军弹药正耗尽，集束弹将作为过渡期使用，直到美方生产更多155毫米口径炮弹援乌。美国西方盟友都避免批评美国，俄罗斯则警告美国的决定使人类更接近世界大战。

称乌弹药将尽 “非永久提供”

拜登前天接受美国有线新闻网络（CNN）专访时称：“这（供乌集束弹）对我而言是非常艰难的决定。”他指俄乌战争是一场事关弹药的战争，而乌军的155毫米口径炮弹正耗尽，美国所持也少，因此他最终接受国防部建议，在为乌克兰生产更多155毫米炮弹的过渡期间，“非永久地”提供集束弹。

白宫国家安全顾问苏利文同日在白宫向记者表示，拜登政府承认如集束弹射出后未爆而成为哑弹，会对平民造成伤害风险，因此已尽量拖延向乌克兰提供该种弹药的决定。

他称，乌克兰承诺不会把集束弹用于国外和尽量避开平民，但他承认这无法保证，“因战场时刻都在转移”。美国有法例禁止生产、使用、转移哑弹率高于1%的集束弹。《华盛顿邮报》报道，这次援乌集束弹药的哑弹率约为6%。负责制定政策的国防次长卡尔（Colin Kahl）在五角大楼记者会称，拜登可基于国家安全理由运用总统权力取得豁免。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）对美国的决定表示欢迎，称有助重夺被占领土地，他强调集束弹不会用于俄罗斯境内，并会记录全部动用情况和向伙伴交换资讯。俄外交部昨称，美国决定显示“乌克兰所谓反攻展示弱点”，驻美国大使安东诺夫（Anatoly Antonov）警告，美国挑衅程度“超出极限”，使人类更接近新的世界大战。

英国首相苏纳克称，英国属于“不鼓励”使用集束弹的《集束弹药公约》缔约国之一。同是缔约国的德国表明自己不会供乌集束弹，但对盟友美国的立场表示“理解”，政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）表示，肯定美方并非轻率看待提供该种弹药的决定。北约秘书长斯托尔滕贝格回避评论，称供乌武器和军需决定由成员国政府独自作出。

38国际组织炮轰“如判平民死刑”

《国会山庄报》报道，有最少38个国际组织抨击美国的决定。国际独立人权组织“人性与包容”（HI）高级倡议顾问沙皮伊（Baptiste Chapuis）批评，美供乌集束弹有如“长期向平民判处死刑”，令目前仍未出生的人都将沦为受害者。

拜登所属民主党也有部分议员反对。众议院国防拨款小组委员会民主党领袖麦科勒姆（Betty McCollum）批评有关决定“毫无需要且是可怕错误”，指使用集束弹后会引致悲伤、死亡，以及往后数代高昂的清除成本。

全球逾100个国家参与2008年的《集束弹药公约》，承诺不生产、使用、转移或储存集束弹，但美俄乌三国都没加入公约。人权观察组织指，乌克兰是现今仍使用集束弹的地方。有纪录指俄军在乌克兰至少10州发射了数百枚集束弹，初步数据显示去年2月至7月，集束弹攻击在乌克兰造成最少689名平民伤亡。乌军亦最少两度用过集束弹火箭。