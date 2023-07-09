来源：中时电子报

主笔室快评

过往中国各朝代的结束，大多是宫廷斗争导致民不聊生；内讧与否，决定王朝的生灭。百年老店国民党，似乎正走向这条不归路，大船才刚解缆扬帆，“有心人”就嚷着换舵手；风雨未到，就诅咒船会沉没。面对2024，国民党最可怕的敌人不是别人，而是自己。

侯友宜现阶段民调不高背后成因很多，但关键在于他的起跑时间远远落后竞争者。其中，赖清德在2019年就对蔡英文发动突袭，败阵后又借副总统职务韬光养晦至今；柯文哲更是早从2014年上任北市长百日，就喊话“我当完市长当然可以选总统”。

对手磨剑多年，侯友宜才起跑1.5个月，就算天纵英才，也得有时间暖身。但他一登场就被吐口水；还没亮剑就被嘲笑吃老三便当；才刚整队就被嚷着换人。这些事若由敌营发动，那是合情合理；诡异的是，丢石头的竟多是自己人。人前忠党爱国、人后自相残杀，到底在演哪出？

蓝军主帅该由谁上阵，当然不是“非侯不可”。但，该讨论这个问题的时间点，是朱立伦拍板名单之前，爱挺谁，就挺谁；当结果确定，杂音就该戛然而止，走出中常会大门就得归于一统。

比斗争，民进党说第二，没人敢称第一。然而，当初赖清德败给蔡英文后是怎么说的？“初选应该画下句点，该是团结一致、打赢选战的时候，我要再次呼吁大家都能支持蔡总统。”尔后他也说到做到，陪着“政敌”从2018九合一谷底重攀颠峰。

民进党是该被下架，但这个党深信“退后原来是向前”的内部竞争文化，确实值得借镜。国民党人若继续误把撕心裂肺视为忠言逆耳，毋须敌军出手，自己就先被自己歼灭了。