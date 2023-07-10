北约峰会 三个观察点

来源：台湾中时新闻网

作者：刘必荣

北约将在11日于立陶宛首都维尔纽斯举行峰会。之所以选择立陶宛，加强北约东北防线对俄罗斯吓阻力量的目的至为明显。500天的俄乌战争打下来，北约东北防线实力已大为增强。从北欧到波罗的海形成一条围堵俄国的弧线，波罗的海已经成为北约的内海。芬兰的加入，更让30国的北约成为31国的同盟。权力板块的移动与地缘政治的变化，让北约未来动向引人关注。

观察北约峰会，可从三个角度切入。第一个是看乌克兰会不会加入。泽伦斯基上周到欧洲与土耳其进行了旋风式访问，谈军事合作，也为乌国入盟进行游说。北约内部对是否接纳乌克兰的意见是分歧的。支持者认为北约对俄防线不能缺乌克兰这块拼图，且纳乌入盟是对战场上乌军士气最大的鼓舞。反对者则认为乌克兰入盟只会让俄国更为不安，对俄乌战后的欧洲秩序重建并没有帮助。且俄乌战争已重创俄国，俄国对欧洲的威胁已大为减少，实没纳乌入盟的必要。

前美国国务卿基辛格的说法就比较深刻。他在接受《经济学人》访问时指出，俄乌战争后，乌克兰将是拥有最先进武器，但领导人却最没经验的国家。而且战争的结果，一定是俄乌双方都不满意，在相互不满意的情况下，将乌克兰纳入北约，用同盟来保护、同时约束她，对欧洲、对俄国都是最好的安排。

目前看来比较可能的结果是同意纳乌入盟，但在战争结束后才启动程序。因为若现在就让乌克兰加入，俄国攻乌就将是与北约为敌，欧洲就将被卷入战火。

第二个观察的角度是瑞典会不会加入。拜登上周三在白宫会见了瑞典总理，表示非常支持瑞典入盟。但拜登影响不了土耳其。土耳其表示瑞典包庇库德族恐怖分子，也拒绝让土耳其引渡涉及叛乱的新闻记者回国受审，更纵容示威群众焚烧古兰经，因此要求瑞典必须在这几点上改变作法，才会点头让瑞典入盟。

北约盟约第5条规定，只要有一个盟国遭到攻击，就视同攻击整个北约，所有盟国都要拔刀相助。也就是说，是要一个国家为另一个国家卖命的。因此接纳哪一国入盟当然要格外谨慎，且必须每一国同意，这样才晓得为谁在卖命。土耳其因此有了谈判筹码，要以同意权交换瑞典在库德族问题上的让步。

美国认为艾尔多安已在5月大选中顺利连任，对瑞典的立场大可放软。但也有国家认为瑞典与北约的军事关系几乎就是盟国，所差不过是盟国的身分，是否入盟对安全影响不大。在没有共识的情况下，瑞典这次要入盟怕也难如愿。

第三个观察的角度是亚太四国（日、韩、澳、纽）与北约的关系。北约秘书长斯托尔滕贝格说，亚太若发生战事，必对北约国家造成冲击，所以北约必须与亚太四国建立紧密关系。法国则认为北约关注的就是欧洲，将关切面扩张到亚太将是个错误决定。亚太四国领袖本周将连续第二年参加北约峰会，届时北约与四国的关系将如何定位，是否有制度性的安排，都是我们观察的重点。

（作者为台湾东吴大学政治系教授）