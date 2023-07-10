外部环境影响中国经济 耶伦访华未见合作曙光

来源：香港明报社评

中国内地经济不但未见疫后V形反弹，5月份出口负增长，制造业信心指数（PMI）连续3个月低于50%，实体经济回落影响消费信心，投资环境笼罩着一片愁云惨雾。美国财长耶伦刚刚结束访华，外界期望通过两国财经高官会晤成果，窥视中美是否可以在某些方面合作，带动改善中国经济发展的外部环境。虽然中美双方都表示会谈“具建设性”，但恐怕连最有机会合作的气候变化范畴，也未见合作曙光。

出口内需消费均现疲态 外部环境不利出口持续

今年初中国内地经济开局良好，国际金融机构还调高了中国经济增长速度预期，然而，踏入5月以来，经济趋势逆转，出口呈现多年来罕见的负增长，虽然只是轻微下降0.8个百分点，而且头5个月累计出口仍然有8.1%增长，但细看数据，情况不容乐观。从出口商品看，传统占比例居前的商品诸如手机、铝材和钢材的增幅转弱，消费品诸如服装等更出现负增长，虽然汽车和汽车零件增幅和比例都提速，但一枝独秀是否能够支撑出口总量继续增长，令人担忧。

从出口地区看，欧盟和美国仍然居前，欧盟还成为5月份份额最大的地区，但这两个地区的通胀居高不下，购买力会进一步下降。而传统占出口份额较大的东盟（亚细安）国家，主要从中国进口半制成品加工装配出口欧美，欧美市场疲软，东盟（亚细安）从中国进口下降的趋势将会维持。

出口带动经济增长只是三头马车其中之一，然而国内投资与消费的数据也缺乏后劲。头5个月的固定资产投资增长只有4%，增速比头4个月轻微回落0.7百分点。问题是各地方政府财政状况不佳，过去依赖甚深的卖地收入大不如前，公务员减薪甚至要“回吐”往年多发的奖金，节约的资金对于在教育、医疗和福利不减反加的庞大开支，只是杯水车薪，一些地方已经传出政府工程未能如期支付工程款。

头5个月社会消费品零售总额增长9.3%，但这个数据不包括两个数额最大的耐用品，同期的商品房销售面积下降0.9%，反映未来市场信心的房地产投资出现负增长7.2%。汽车产销量都十分可喜，同比增长达到11%，但这主要依靠新能源汽车销售，而大幅增加的原因是中央政府延长了补贴年期。

消费信心以及民间投资信心，取决于对未来收益的预期，当消费者对工作稳定性或者工资增长出现担忧，私营企业对于未来市场信心不足，花钱与投资都会出现迟疑。

中央政府已经启动应急机制，总理李强召开经济形势座谈会，听取6名民间专家学者对当前经济形势和改善经济的意见建议。同时又打开金融工具箱，人民币贬值提高出口产品竞争力，但无力影响欧美的通胀与购买力。

国际环境在乌克兰战争的阴霾，以及欧美国家的经济结构问题，导致通胀仍然高企，虽然经济合作发展组织（OECD）6月份发表的经济展望，对全球经济今年增长预期，从3个月前的2.6%，调高到2.7%，国际经济大环境似乎可以毋须悲观，但对于中国经贸的小环境，或多或少也会受到中美关系的影响。

耶伦口讲中美共同繁荣 美国继续遏制中国不变

掌管财政部的耶伦被认为是美国政府内阁中对中国较为友善者，而且倚重专业和实际的分析，但对华经贸关系要服膺美国总体的对华政策，耶伦的影响力不如鹰派的沙利文和戴琪。无论国际舆论以及中国官员，对于耶伦访华能够改善经贸关系甚至减少制裁不抱期望，若能做到增进了解、减少误判，已经是“功德无量”，诚然，高级官员多交往、坦诚对话，确实可以做到减少误判，但美国的实际做法还是“边打边谈”，制裁中国不断加码，合作态度也是缺乏诚意。

耶伦结束访华，双方一致的说法是：“就两国和世界经济金融形势、合作应对全球共同挑战等进行了深入、坦诚、务实的交流，会谈具有建设性。”

本来，在合作应对全球共同挑战的问题，最容易达成共识的是气候变化。最近极端天气在全球范围内爆发，成为共通话题，全球合作应对刻不容缓。然而，美方建议中国加入由美国主导的绿色气候基金（GCF），中国加入国际合作组织本来也是应有之义，但美方要求中国以发达国家身分加入，意味着在缴费方面采用高标准，但在受惠方面却是低标准，中国无形中是付出代价却要听命于美国，这是强人所难。

中国近年在环保及节能产品方面屡有创新，而且价格低廉，无人机或者无人艇应用于监测气候变化以及环保执法，十分有效。然而，美国对于中国大量出口这些产品，视之为中国藉机提高对地缘政治的影响力，不断加以阻挠。中国指摘美国将经贸问题“泛化国家安全”，不无理据。

中国经济不景因素很多，亟待中央政府全方位应对，对于外部环境变化，也会尽力改善，但不是依赖美国收敛。虽然耶伦在总结访华中，借用中国领导人所说，世界之大，能够容得下中美两国共同繁荣，但可以肯定的是，美国通过各种手段遏制中国崛起的政策不会改变。