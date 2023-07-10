耶伦的暖和布林肯的冷

来源：台湾中时新闻网

作者：罗庆生

美国财政部长耶伦4天访华行程结束，虽然她在北京的记者会上表示，这几天的双边会谈直接、实质性和富有成效；但论及中国大陆对美企的制裁，及耶伦出发前大陆宣布对半导体原材料的限制，似乎都没有获得改善。

对中国来说，耶伦没有表示将调整对中科技战的限制措施，甚至连之后会不会宣布新禁令也没有承诺。双方无所得也都无所失。从表面上看，美中竞争关系并没有因耶伦访华而有任何改变。

但真的没改变吗？实质上或许没有，但气氛上显然不同。美中将会继续做对方不喜欢的事，或说对方不喜欢的话，但大家都知道就这样而已。两大国的竞争不会往战争的方向走，同时在全球经济、金融与气候变迁等议题上会合作解决。

耶伦访华其实是成功且有收获的。美国透过重新与中国建立联系沟通管道，让世人理解美中关系已趋向稳定，而全球投资人与企业欢迎这种“稳定”，因为这表示即便双方在枝节上有诸多分歧，也不会影响大局。

相较身段僵硬的国务卿布林肯，北京更喜欢态度柔软的耶伦。这或许是耶伦访华成果超出预期的原因。大家看到她下机时与欢迎她的中国财政部司长握手寒暄的热情，看到她吃中国菜时使用筷子的熟练，她精确表达美国的立场，却没有防御性的傲慢。大陆网民喜欢她，昵称为“耶伦奶奶”。

这场太平洋两岸高官的互动，对台海两岸关系有任何启示吗？拜登政府强调美中是有护栏的、有时是合作的竞争关系，即便面对中国冷漠，仍非常努力地寻求建立联系沟通管道。蔡政府呢？

在结束“动员戡乱时期”后，两岸其实已不是敌对而是竞争关系。但蔡政府却有意无意地以“敌人”看待对岸，以致两岸虽贸易往来热络，却逢中必反，一切民间互动都视为统战。连小学合唱团唱《我们同唱一首歌》、莒光日影片出现“质量”用词、国中教科书称马铃薯为“土豆”等，都敏感到跳脚指责。

两岸关系紧张，虽源自北京的统一目标，但蔡政府对两岸关系定位不明，拒绝沟通，甚至连民间自发的“二轨”都排斥否定，不能说无须负责。台湾固然不需要以卑躬屈膝换取和平，但也不必有事必呛，赌北京想和平统一不会动武，或台湾有美国撑腰，陆方不敢动武。万一错了呢？

观察美陆台关系的专家不少人已感到近来美国对台态度暧昧，蔡政府应慎重行事，美国期望两岸关系“稳定”，和大多数台湾人的期望是一致的。台湾应效法拜登政府，明确定位两岸既竞争又合作，且有护栏的关系，并寻求重新建立联系沟通管道。而耶伦奶奶式的温馨，或许比布林肯的冷峻更容易达到效果。

（作者为台湾国际战略学会执行长）