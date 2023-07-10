两岸路线 侯柯赖谁最可行

来源：台湾联合报

作者：柳金财

两岸路线已成为台湾总统大选的核心议题。近日国民党总统参选人侯友宜公开承认“符合中华民国宪法之九二共识”，以此凝聚泛蓝政治势力。民进党参选人赖清德则提出“四大和平支柱”，建立台湾威慑力、提升经济安全、与民主国家建立伙伴关系、稳定而有原则的两岸关系；同时重申遵循蔡英文总统“维持现状”主张，藉此缓和美国之“疑赖论”。凡此皆引发社会公共舆论讨论。

关于如何保持两岸关系和平稳定发展，对上台执政的任何政党皆属第一要务。选举过程中，侯友宜、柯文哲选择“和中保台”路线及“和中友美”战略，但赖清德持守“抗中保台”路线及“联美抗中”战略。

中国大陆政府宣称不会因台湾不同政党轮替执政，而在“一中原则”、“九二共识”退让。观诸三位参选人的两岸论述各有其特色及局限性。

侯已较完整建构其两岸路线及政策体系，宣称遵循宪法及两岸人民关系条例，界定两岸“两区”定位。公开表态尊马，奉行其两岸路线，并接受“合乎中华民国宪法的九二共识”、反对一国两制的九二共识，也反对蔡英文污名化的九二共识，回归“和中友美”均衡战略，以整合泛蓝政党及选民支持，凸显蓝营两岸政策优势及两岸治理能力。

侯之两岸论述，不仅强调两岸民族情感认同凝聚，也提出“中华民国”与台湾的“共生关系”。倡议“两岸一家人”，具有拉拢深蓝选民、巩固基本盘作用，呼应大陆政府“两岸一家亲”的诉求。倡议“杯水论”界定“中华民国”与台湾为“共生关系”，“中华民国是我的国家，台湾是我的厝”已融为“命运共同体”。又倡议“四个坚持稳定两岸”、“以对话取代对抗”、“要和平不要战争”，呼应台湾社会主流民意且助于缓和两岸紧张形势。在对等、尊严、友善前提下，重启两岸交流，让两岸更加稳定。

柯称“九二共识”已存在，表示“尊重”并非“接受”。提出世界上没有人认为有“两个中国”，了解及尊重大陆对“九二共识”之坚持，以宪法回应大陆“一中原则”。推动两岸城市交流，认同“两岸一家亲”理念，并提出“五个互相”、“一五新观点”；同时抛出“重启货贸、服贸谈判”与“恢复两会机制”等议题。尽管柯两岸论述及路线极为开放，然却提“勿因钓鱼台主权，致渔民不能捕鱼”，又否认曾反对两岸服贸协议，凸显两岸论述及路线前后矛盾不一。

赖宣称遵循蔡英文两岸路线，主张维持现状。倡议“务实台独”、“台湾不是中国的一部分”、“两岸互不隶属论”；标签化“九二共识”等于“一国两制”，启动名为“和平保台”实为抗中路线；诉求亡国感进行危机动员，污名化蓝白两岸论述，严厉批判抹红两岸交流者。近日发布“四大和平支柱”，却因欠缺核心关键的“九二共识”支柱，与“和平保台”目标相悖论。

柯、侯皆回应大陆倡议“两岸一家亲”理念，尤其是侯承认“九二共识”，其两岸路线最具可行性。无论是柯或侯当选，皆可重启两岸协商对话、恢复交流，跳脱战争武统威胁与外交压制。然若赖当选，两岸关系恐将恶化，难以维持和平稳定关系架构。

（作者为台湾佛光大学公共事务学系副教授）