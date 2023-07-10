台学者：请侯友宜体会 “我是不是我的我”

来源：台湾联合报

作者：赵春山

美国众议院前议长欧尼尔（Tip O’Neill）说过一句名言：“所有政治都是地方的”。虽然我学的是政治，但不是国内政治，因此没有资格谈选举，也没有兴趣谈它；但明年台湾的总统大选，让我不想谈，却不得不谈。因为，我确认选举结果，不仅影响国民党的存亡，而且会延伸到两岸的和战。

国民党提出“三阶段论”，从征召参选人、党内整合，到“非绿”联合，但看来第一个阶段就出了问题。阵前换将是兵家大忌，国民党切勿有如此亲痛仇快的想法和举动，应尽快巩固“内部堡垒”。

首先，我曾建议侯友宜“改头换面”；即须认真体会前总统李登辉生前常引用，日本近代哲学家西田几多郎所说：“我是不是我的我”。即在我之外，还有一个更高的自我实现目标。侯目前兼有市长和总统参选人的双重身分，如果不学会“变脸”的功夫，必然会陷入角色冲突的困境。

毛泽东说过，“革命不是请客吃饭”，“不能那样温良恭俭让”；但选举不是革命，侯要团结内部，就必须放下身段，广结善缘；要以德服人，而非以力服人，光靠“小刀”是不够的。

其次，“理念结合同志”，论述当然很重要。但论述要看得见“牛肉”，不是空口说白话。而且要像列宁所说，运用“宣传”和“鼓动”，把复杂的文字简单化，才能深入人心。举例而言，处理九二共识的争议，不必在名词上作文章，只要列举前总统马英九执政八年的大陆政策成果，拿来和七年后两岸关系的现状相比较就好了。

第三，我认为三个阶段非独立存在，彼此之间有相互影响的连带关系。换言之，不能让第二阶段的党内整合，危害到第三阶段的“非绿”联合，把“内部矛盾”变成“敌我矛盾”。因此，我不认为国民党有人想用党纪处分党内同志和“非绿”人士接触的做法是明智之举，国民党应争取所有可以争取的对象，甚至包括绿营人士在内。千万不能把目前的“资产”，变成往后的“负债”。

最后，根据个人观察，台湾明年大选面临的外部环境是相对稳定的。中美是影响台湾政治发展最重要的外部因素，美国在台协会主席罗森柏格日前在华府与媒体进行圆桌谈话时表示，美方支持台湾举行自由公正的选举，既不会选边站，也反对境外势力干预；而我最近访陆得到的印象，对岸涉台事务官员也持同样的立场。

“气球事件”后，中美高层频频展开对话，目的是维持“斗而不破”的常态。“台湾问题”必是双方对话的重点，但因各持己见，结果就像基辛格所说：“除交给时间外，别无他解。”尽管如此，为了避免台湾成为“破口”，造成擦枪走火的危险，中美会对台湾问题进行危机控管。

进入后疫情时代，安全与经济成为国际社会普遍关注的课题，目前中美对话讨论的“去风险，不脱钩”，就和这两个重大课题有关。台湾受到地缘政治和地缘经济的影响，不能忽视外部形势的变化。

如果选前形成绿和“非绿”两组对决的局面，我希望各自针对安全和经济议题，提出让民众能够做出选择的明确主张。否则，选举的意义只能沦为“茶壶里的风暴”，一场权力的再分配游戏而已。

（作者为台湾淡江大学中国大陆研究所荣誉教授）