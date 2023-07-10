为何今天阻碍乌克兰加入北约的竟然是美国？

来源：香港01

作者：叶德豪

北约峰会7月11至12日将在立陶宛首都维尔纽斯举行，乌克兰的未来成员地位将是峰会的“主菜”，善于利用自身“道德高地”的乌克兰总统泽连斯基此前更曾威胁如果他得不到乌克兰寻求的安全保证，或许不会出席峰会。

众所周知，2008年美国小布什当局在布加勒斯特北约峰会上力主乌克兰和格鲁吉亚加入北约，甚至要向两国提供“成员国行动计划”，正式邀请两国加入并提出相关路线图。当时，在德、法两国劝阻之下，北约才放弃正式邀请，却首次明文指出乌、格两国未来将会加入北约。

不少人认为，布加勒斯特峰会的结果，正是普京2008年动兵格鲁吉亚、2014年兼并克里米亚并支持乌东顿巴斯分离主义武装，以至2022年全面进犯乌克兰的主要原因。如果乌克兰和格鲁吉亚两国都处于领土主权争议甚或是战争状态之中，北约容许它们加入就变相是对核大国俄罗斯的宣战。

就算是在今天，泽连斯基当局也不敢要求乌克兰“即时加入”，而是主张北约对于乌克兰战后加入北约的方式和时程提出清晰的承诺。

立场各异

在北约成员当中，支持对乌克兰提出清晰承诺，甚至让乌克兰加速加入北约的国家似乎属于多数。向来力挺乌克兰的波兰、英国等国不在话下。法国总统马克龙5月底也投向了波兰的阵营，首次公开表明支持向乌克兰提供加入北约的路线图。在刚刚过去的周六（7月8日），连一直在俄乌之间保持中立的土耳其总统埃尔多安在接待到访的泽连斯基之时，也表明“乌克兰毫无疑问值得北约成员地位”——不要忘记，土耳其在过去一年来也是瑞典加入北约的最大阻力。

然而，德国和美国却变成了反对向乌克兰提出清晰承诺的“少数派”。德国总理朔尔茨最近就曾呼吁北约领袖要“头脑清晰地”考虑乌克兰的申请，并称维尔纽斯北约峰会的“绝对性优先事务”是“加强乌克兰的实际战斗能力”。言下之意，就是不要多谈北约成员地位。

美国总统拜登7月9日在CNN的访问中也表明，他认为要向乌克兰提供让其能合资格加入北约的理性路径，指出乌克兰“还未准备好”加入北约，声言北约成员国对乌克兰加入与否至今并无共识，并称“北约是个需要一些时间来达成所有条件的过程，（包括）从民主化到一整个系列的其他议题”。拜登的意思，就是乌克兰不会像瑞典和芬兰一般获得加速进入北约的待遇，而且乌克兰的加入将会是一个较为漫长的过程。

如果德国和美国的立场不会在最后一刻改变，北约部份国家大概只会以北约以外的方式向乌克兰提出更为持久的安全和军备援助。拜登在上述访问中就提过所谓的“以色列模式”，即是可长达十年期、规模达数百亿美元的军援，让乌克兰在安全保证之外有能力自我防卫。无独有偶，朔尔茨上周亦呼吁过支持乌克兰的国家各自作出决定去“维持一年、两年、三年，如果有需要的话，更长年期的援助，因为我们不知道这场军事冲突会持续多久”。

同时，为了维持北约一致支持乌克兰的团结印象，北约亦将提升其与乌克兰的关系，设立新的“北约-乌克兰委员会”，给予乌克兰召出紧急会议的权力，该会议亦将有成立工作委员会和作出具约束力决定的权力。该会的首场会议甚至可能会在这次北约峰会上举行，以给予泽连斯基理由参加。

为何今天阻碍乌克兰加入北约的不是一向疑心北约的法国，反而是美国自身？

美国的盘算

首先，没有人否认俄乌战争最终也要在谈判桌上解决。7月6日，美国全国广播公司（NBC）就曾报道称美国前国安高官曾多次与包括外长拉夫罗夫在内的俄罗斯高层交流，似乎是要为本年秋冬战场再次难有进展时的可能谈判作铺垫——另有消息亦指北约可能会在本年11月再议乌克兰北约地位的问题。

如果北约此刻就清晰地给予乌克兰战后加入北约的承诺，这将构成多重难题。一是战争什么时候才算是结束？是双方停火？是双方就领土争议达成长久协议？任何一种定义都有其缺点，也同时会显露出西方援乌的底线，此刻倒不如维持“战略模糊”才是上策。

二是“战后加入”的确切承诺有可能让普京认为维持战争才是阻止北约东扩的唯一手段，使谈判更无可能发生。

三是“乌克兰最终加入北约与否”可以是俄乌和谈的交换条件之一，如果过早作出确切承诺，西方在谈判桌上就会失去了一些弹性。

其次，马克龙站队波兰支持乌克兰加入北约这一变故，或许也是美国“小心翼翼”的原因之一。美国一直希望北约扩大影响力，帮助其在印太地区遏制中国，甚至传将在东京开设办事处，但马克龙却认为北约主旨是欧洲防务，不应扩张到印太。以往与波兰立场风马牛不相及的马克龙，突然在北约层面加入了这些中东欧国家和英国的阵营，有可能是想“反客为主”，将北约推往欧洲自主的方向。

本来在本年9月离任的北约秘书长斯托尔滕贝格之所以能获续任一年，其背后一大理由就是马克龙坚持下任北约秘书长要出自欧盟国家。拜登当局在乌克兰成员地位的问题上站队向来支持美国在欧安全角色的德国，很可能就是要抗衡法国的影响力。

同时，一个尽收欧美军援却在北约之外的乌克兰，在美国地缘政治的布局中，将能扮演更为主动的角色，特别是在针对俄罗斯的行动上。如果乌克兰在北约之内，其任何抗俄行动也会受到北约掣肘；但如果乌克兰只是受到北约军援却在北约之外，俄乌冲突再爆也不会直接构成北约和俄罗斯的交火，乌克兰于此就有更大的行动空间。

事实上，美国资深外交家基辛格本年来为何会180度改变立场，支持乌克兰加入北约，其主要考虑就是要制止民族情绪高涨的乌克兰他朝不服和平条件而主动对俄挑衅。但如果美国想要在欧洲一线保留自由牵制俄罗斯的实力的话，一个在北约之外的乌克兰确是一个绝佳选择。

上述这些因素未来当然有可能会改变。从目前形势来看，让乌克兰反攻到本年秋天，大概是欧美国家的全体共识，到时候战况如何、谈判能否/如何开展，才是决定乌克兰最终会否加入北约的关键。此刻确切地谈乌克兰北约成员地位，确实是为时尚早。