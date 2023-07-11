耶伦北京行缺乏突破但带来热络气氛

来源：台湾《联合报》

联合报社论

美国财政部长耶伦在北京的四天访问，会晤了中国国务院总理李强、副总理何立峰、财长刘昆、人行行长易纲，和刚升人行党委书记、预料将接替易纲出任行长的潘功胜等。耶伦在记者会坦承，这次访问虽然没有突破，但和中方官员的会谈“富有成效”，有助双方建立建设性的沟通管道。比起国务卿布林肯上月访中的冰冷，耶伦这次带来了热络气氛，多少为美中关系铺陈了回温契机。

耶伦这次北京行，被视为美中关系“下限”的观察指标：若连耶伦都搞不定，美中关系恐怕就难以回春。原因是，耶伦是拜登政府中最受北京欢迎的部长，她曾极力反对和中国“脱钩”，认为那是灾难；后来美方将“脱钩”改为“去风险化”，多少参考了耶伦的意见。耶伦这次访问虽缺乏具体突破，但她的亲切得到中方友善以对，也为美国气候特使克里稍后的访问奠定基础。

在奥巴马政府担任过联准会主席的耶伦，是自由经济的理性信徒，并不赞成政府拿经济制裁作为外交对抗工具。她曾主张应取消川普对中国3500亿美元货品课征的惩罚性关税，认为这无助降低贸易逆差，反而使美国的通货膨胀恶化。但她的主张得不到鹰派气焰高涨的拜登政府认同，多数官员仍认为高关税可促使供应链中的产业移出中国大陆，因此必须维持。无论如何，耶伦的温和立场为她赢得了中方的好感。

耶伦在会晤李强和何立峰时，皆强调美方不寻求与中国脱钩断链，也不寻求与中国进行“赢家通吃”的斗争，而是希望采取能让两国都长期从中受益的经济竞争。对于美中双边贸易去年达6900亿美元，创下历史新高，耶伦认为，这表示两国企业在外交紧张中仍有足够空间进行投资贸易。

耶伦对此行的期待不高，认为主要是为认识刚换届的领导班子，彼此熟悉适应。值得注意的是，中方还特别安排已退休的前副总理刘鹤及前人行行长周小川与她餐叙，显示北京当局愿积极透过耶伦建立中美连结。其中，耶伦与国家外汇局局长、料将出任人行行长的潘功胜见面，引起最多注目，认为耶伦可能向他提出继续或扩大“购买美国国债”的要求，这是耶伦身为财长的要务。

总体而言，耶伦这次访问虽未见突破，但彼此的气氛是热络的，语气也是正面的。耶伦抵达北京时，北京刚下完雨，天空刚好出现一道彩虹，接机的两国官员都指这道彩虹给耶伦看。李强会见她时，也以彩虹为喻表达善意：“就像下雨天，只看脚下只看到一滩泥泞，而抬头看就能看到一抹彩霞，就能看到更多彩虹。中美关系也是如此。”此外，耶伦在云南小馆非包厢区进餐，表现亲民，也在微博受到大陆网友热议。

美方专家认为，中国高度重视耶伦此行，显示中方不愿与美国脱钩；且中国经济正面临出口不振及投资消费疲软，耶伦背后代表的是庞大的企业与投资，自然不会怠慢。中方则认为，美国连派高层阁员访中，显示拜登政府已认清与中国“脱钩”不现实，唯有彼此接触，才能解决美国的经济和失业问题，乃至应对2024的大选。

耶伦在离华记者会上说，“相信世界够大，足以让我们两国繁荣发展，两国都有义务负责地管理这种关系，找到在全球繁荣中共生并分享的方式。”这话，是说给中国听，也是说给美国听。她的看法其实更接近全球共识，包括台湾在内，大家都期待在竞争中追求繁荣，而不是一味以国家安全为手段制约他人，来满足自己的目的。