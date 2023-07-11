台总统候选人别打两岸政策迷糊仗

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

明年大选，极可能产生台湾未来八年的领导人。而外界对两岸的战争预测，也大致不脱在八年内发生。因此，现在总统候选人的两岸政策，台人应该要好好检视一下。

目前三党候选人的两岸政策，皆在备、避战的主调里打转。备战有美国人的因素，就算不受欢迎也会表态硬推；至于避战，九二共识在台湾民众间行情不佳，中共若只是嘴上强硬又会帮反方助选，这形成了候选人在此信口开河、鱼目混珠的情况。

7月4日国民党总统参选人侯友宜表明接受合乎中华民国宪法的九二共识，反对一国两制的九二共识、与蔡英文污名化的九二共识。党同伐异的批评纷至沓来。赖清德竞选办公室说，侯已经不管台湾的主流民意，坚持走回马时期，把台湾锁进中国；7月5日赖投书《华尔街日报》，则强调他要加强国防，两岸问题维持现状。

至于柯文哲，之前访日时说过，中国大陆并未提供九二共识的明确定义，如果他当选总统，打算向中国大陆询问这个定义；并提及他的台北市长经验，称他并未接受中国大陆提出的共识，但中国大陆接受了他主张的“两岸一家亲”，并进行对话。

这次柯除了酸侯说不清楚外，称其一贯主张就是“内容比标题重要”，两岸间应先恢复实质交流，总是有交流就有善意，有善意就能促进更多的交流，先把这个解决，如果大家一直执着于名词上，问题就很难解决。

赖阵营的说法混淆视听。绿营通常在经济上批评马英九政府把台湾锁进大陆，但从台对陆出口（含经香港转口）占总出口比重来看，大幅增长是在扁蔡执政时期：由扁时代开始的2000年约24%，上升至2008年的39%，之后马执政一直维持40%左右，而在蔡政府的2020年，又上升到43.9%历史新高。

至于现状是兵凶战危，所以赖之前说法才从务实台独工作者转成和平保台；而美国也多次派人穿梭带话，希望与解放军保持沟通管道。这种现状还要保持，似乎是欺负台美民众不懂台海局势。

但对现在民调偶有领先的柯而言，其发言也好似不懂两岸关系。中共对台中央与地方态度多少有别。过去陈菊高雄市长任内，不讲九二共识也能去北京交流对话，柯不是第一人；而九二共识精义就是创造性模糊，容许双方各说各话，有台阶可下。至于大陆国台办与台陆委会网页对九二共识解释，也够真想知道答案者查阅了。

即便退一万步，柯要等当选后再向对岸询问定义，如果此“中”意指对岸、讲的不合柯意，柯想要谈判解决，或者如柯言先恢复实质交流，以后再说，这有可能发生吗？看看蔡政府就知道不可能。过去民进党一直主张两岸不设前提下展开谈话，就是柯刚才所言。很明显，绿营扁蔡执政那么多年，谈话并未展开。再绕一圈后，柯又打算怎么办呢？面对九二共识的立场是什么？人民应该会好奇柯现在的答案。

我们当然乐见大陆未来会朝台湾人心所向方向来调整。但是在这梦还没实现之前，台湾人应该好好先检视一下谁有办法为台湾争取更多八年。民主政治是自作自受的政治，希望明年大选的结果，是让我们与更多下一代，不会后悔的选择。

作者是铭传大学副教授