乌克兰套用“以色列模式” 或刺激普京先发制人

来源：明报

美国总统拜登近日提出可以在乌克兰身上套用“以色列模式”，即像美国多年来向以色列提供先进军备和技术、确保它不受阿拉伯列强威胁般，让乌克兰在加入北约前拥有不怕俄罗斯再入侵的军事优势。不少专家倾向这是较可行的方案，但也有专家质疑。

美智库研究员促避格鲁吉亚覆辙

美国重要智库“外交关系协会”（Council on Foreign Relations）高级研究员、《华盛顿邮报》专栏作家布特（Max Boot）指出，俄罗斯总统普京选择攻打乌克兰而非同为前苏联加盟共和国的波罗的海3国，很重要因素是后者属于北约，普京不希望触动北约中有关集体自卫权的第五条。

因此，在目前战争仍在进行之际，他认为北约不可能接纳乌克兰加入，但有可能会作出更明确表态，说明在战事后让乌加入的承诺。不过，这也可能会令俄罗斯更加不会停战，以阻止乌克兰加入北约。他指出，北约必须避免重蹈2008年布加勒斯特峰会的覆辙，当时北约表示“欢迎”乌克兰和格鲁吉亚成为北约成员国的愿景，但在确切落实上没有共识。结果这令普京更希望在他们加入北约前“先发制人”——2008年俄罗斯入侵格鲁吉亚，2014年又吞并乌克兰的克里米亚。

美国杜克大学（Duke University）政治学和公共政策教授菲弗（Peter Feaver）上周六在《外交政策》期刊撰文称，普京明显将北约和非北约前苏联加盟成员国区分，才会对非北约的乌克兰落手。他指出，“以色列模式”虽然对西方而言是较可行方案，但仍有很多问题。他指出，以色列空军实力之强足以对区内所有邻国实行深入打击，乌克兰目前则只能使用无人机或破坏小组施袭的小规模袭击，双方实力难以比拟。

此外，“以色列模式”依赖美国历届政府几十年来一直支持，无论是哪一个党执政。相比之下，美国民主共和两党对支援乌克兰程度上立场并不一致。再者，以色列在自卫上拥有杀手锏——核武，现在很难想像得到西方会让乌克兰拥核。

乌实力不足 “以色列模式”效用存疑

大西洋理事会高级研究员、美国前国防部主管北约及欧洲政策副助理部长布热津斯基（Ian Brzezinski）也指出，以色列与乌克兰的敌手根本不可同日而语，以色列当年的阿拉伯敌手并非世界强国，也没有核武。

此外，那些阿拉伯国家中不少现在都获西方经济和军事支援，让西方可以某程度上拥有地区事务和行动上的话语权。乌克兰面对的却是强国俄罗斯，西方要让乌克兰得到类似以色列的安全保障，所投入的财力物力将远超想像。