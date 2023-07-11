中国通缩风险升温 需对症下药提振市场信心

来源：星岛日报

星岛社论

中国官方公布6月份通胀数据，均低于市场预期，凸显需求持续疲弱，加深市场对中国通缩风险的忧虑。面对通缩压力，中央需要祭出更多、力度更大的刺激经济措施，来提振民众消费和企业投资信心，使经济增速重拾动力，并避免物价持续下跌。

6月消费者物价指数（CPI）录得零通胀，是近两年半以来首次，市场原先预期通胀率维持5月的0.2%，至于生产者价格指数（PPI）也逊预期，按年下跌5.4%，创7年半最大跌幅，也是连续9个月下跌。

宜对症下药提振市场信心

这两项数据均显示中国面临通缩风险正在升温，因CPI归零，PPI持续下跌，反映疫后经济复苏动力减退，中国生产商正面对大宗商品价格下跌和国内外需求疲弱的问题，若消费者和企业继续抑制支出或投资，以期价格下降，可能会导致价格螺旋式下降，势必拖累经济增速放缓，影响到今年GDP未必可达到5%目标。

事实上，中国经济三头马车正在减速，5月份出口增速年内首次回落至负值，固定资产投资虽按年增长4%，但比前四个月下跌0.7个百分点，至于消费虽录得按年12.7%增长，但比上月回落5.7个百分点。这反映中国面临三个挑战：第一是外贸需求收缩，外围经济疲弱和国际经贸格局变化导致外贸定单减少；第二是企业投资信心不振，投资出现下滑，导致就业职位减少；第三是消费疲软，民众不愿也不敢过分消费。

在通缩阴霾和经济减速压力下，早在上月便有声音要求中央尽快出招救经济，当时外媒更言之凿凿地引述消息指，当局很快推出大规模救经济措施，但迄今只闻楼梯响，除了减息、延长新能源车购置税减免等个别措施外，未见中央放大招救市，令市场持份者渐失耐性。因此，即使市场传出阿里巴巴整改落幕，A股和港股反弹乏力，当CPI和PPI数据逊预期的消息传出后，更藉消息回吐。

事实上，当前中国经济问题缺乏流动性是其一，缺乏信心是其二。截至5月底，居民存款规模达274.9万亿元人民币，但民众却不愿消费，因其拥有的资产，包括物业和股票价格持续下跌，产生负财富效应，再加上企业收缩业务和裁员，对未来收入增长预期悲观，倾向积谷防饥，增加储蓄，减少消费，导致内需和投资不足。

政治局将研判应对方案

因此，当局减息降准，并未能对症下药，关键是如何提振民众和企业信心。市场人士和经济学者倡议应聚焦在财政刺激和稳住楼市，才能保持经济运转，因房地产相关业务为GDP贡献了约4分之1，而且在楼价暴跌前为政府收入贡献了38%，只要当局适度放宽限购、限价等政策，让民众恢复入市信心，也让发展商有资金回笼，纾缓资金链短缺问题，并恢复投资信心。

不过，中央担心放开限购令有违“房住不炒”原则，更忧虑放开限价令可能令楼价无序下跌，继而引发地价大跌、地方政府税收大减、民众身家大缩水等骨牌效应，也担心推出大规模刺激经济措施会有搞大水猛灌之嫌，令当局在出招时顾虑颇多，须审慎处理，避免政策带来严重副作用。

政治局会议将于本月底召开，相信会聚焦严峻经济议题，并会分析当前国内外大形势，再根据分析结果调整政策，在权衡利弊后，相信会决定推出什么刺激经济措施。究竟中央在谷内需、谷投资和谷信心上，继续大耍政策组合拳，抑或放大招，月底便自有分晓。