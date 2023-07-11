来源：中时电子报

作者：杨方儒

Meta公司推出文字为主的新社群平台Threads，上线一周内就顺利上看1亿用户规模，顿时成了全球“现象级产品”，更让Meta创办人扎克伯格与特斯拉执行长马斯克的铁笼格斗大赛，大添火药味。

Threads发文上限500字、照片10张、影片长度5分钟，同样采取瀑布流的滑动界面，比起同门明星产品Facebook与Instagram，完全看不出创新之处，美国网络圈内也大摇其头，有人看衰是下一个Clubhouse。在2021年初爆红的音频平台Clubhouse，在马斯克等名人一起“开房间”的效应下，也曾获得数千万下载量，但如今已经被Z世代用户遗忘了。

值得注意的是，Twitter早在2006年上线，是介于Web1与Web2之间的文字社群平台，大陆的新浪微博也早在2009年推出，噗浪（Plurk）更曾在台湾风行一时，都可以说是上一个世代的网络产品了！Meta公司成功把冷饭热炒，连台湾各党的总统参选人全都不敢轻言放手，抢在第一时间就开设账号。

Twitter活跃用户规模只有2.5亿人，完全不敌Facebook的20亿人与Instagram的13亿人，但Twitter在美国与全球政界的影响力仍大，好比微博仍是华人演艺圈的主要发声渠道，确实有溢酬空间，这让马斯克去年决定用440亿美元吃下Twitter。

Meta公司市值超过7千亿美元，Twitter身价虽然只是零头，但易主的连锁效应确实很大。这也造成扎克伯格跟马斯克斗完嘴之后，连剩菜剩饭都不留给马斯克，整碗都要捧走。

如扎克伯格心底预期，Twitter的商业化能力与广告产值本来就很弱，Threads在今年下半年如能冲破两亿活跃用户，很快就能与Twitter一决高下。从结果论来看，用户使用时长与黏性由Twitter转出后，马斯克个人影响力会大幅下降。

Twitter的版面尚称清流，这也造成Twitter近5年都只能亏损，最新的估值只剩150亿美元，确实让马斯克很头痛，最近还把执行长大位让了出来。Threads会不会是压垮马斯克媒体事业的最后一根稻草，这对为了喝牛奶而买了一只牛的他来说，后续的雪球效应确实不容小觑。

这是Web2的终局之战。毕竟Meta公司进军元宇宙赔了一屁股，加上区块链与加密货币产业陷入盘整格局，Web3的新天地确实尚未来临，扎克伯格还是先固守Web2的巨额广告产值，要把牌桌上的玩家们一个一个踢出去。

为了探讨Web2与Web3的平台竞局，第八届《WHATs NEXT》未来科技产业高峰会即将在7月19日举办，广邀超过30位海内外产官学研领袖，要为台湾网络产业打造“护国群山”。关键在于，去年全球网络广告规模6288亿美元，预计在2027年达到1兆2000亿美元，台湾去年度数位广告则达589亿台币，Meta公司以Facebook与Instagram赚走大半。大家都知道，Meta公司长年榨取用户数据与隐私，一再强化广告推荐算法，未来Threads是否又会成为你我手机首页不可或缺的“最优广告平台”与“最佳不实与诈骗讯息平台”，确实就在扎克伯格的一念之间。

作者为锶科技暨币特财经总编辑