字节跳动进军餐饮外卖 美团面临严峻挑战

来源：彭博社

作者：Jeanny Yu

美团今年迄今高达30%的跌幅印证了该公司的困境正在加深，这家中国外卖配送巨头面临着来自字节跳动的激烈竞争。

字节跳动计划通过抖音内置的电商服务从美团手中分一杯羹。此外，该公司还在进军对美团至关重要的食物配送市场。

美团今年在恒生科技指数30只成份股中的表现排名倒数第五。截至周一香港收盘，美团今年以来跌幅是该科技指数的6倍以上，股价比2021年2月创下的历史最高收盘价下跌了约四分之三。

Union Bancaire Privee的董事总经理Vey-Sern Ling说：“美团以低得多的指引利润率来对抗抖音，除非改变这一指引，或者该公司利润率大幅提高，否则投资者没有理由改变看法。”

美团和字节跳动的一个战场是所谓的“到店业务”，这个模式是向平台上发布优惠券、代金券、门票和住宿预订的商家收取费用。

野村国际驻香港分析师史家龙表示，鉴于接下来几个月是酒店和旅游的传统旺季，可能对这两家公司的竞争尤为关键。

艰难的一年

今年对于中国的电子商务公司来说是充满挑战的一年，备受期待的报复性消费在经济疲软的背景下未能上演。失望情绪迫使一些公司在激烈的竞争中大幅降价。与网络游戏公司不同，美团的外卖配送业务利润微薄且进入壁垒低，因此受到的影响尤其严重。

为了抵挡字节跳动的挑战，美团今年早些时候宣布计划招聘多达1万名员工。这一决定遭到了担心利润率会受影响的投资者的反对。

得益于送餐和旅游需求的增长，美团第一季度收入超预期增长约27%。该公司表示，在调整补贴策略后，其到店业务在第一季度加速增长。

美团的前景也非一片黯淡。史家龙表示，由于疫情后“到店业务”的运营环境改善以及巨额补贴，该公司或许能够保住领先地位。

根据彭博汇总的数据，美团获得的买入评级有59个，持有评级2个，只有1个卖出评级，分析师预计未来12个月该股将上涨63%。

社区团购平台亏损

尽管如此，分析师仍有许多问题没有得到解答。美团似乎过于专注于其总是亏损的社区团购平台。上月收购人工智能创新公司“光年之外”后，该公司如何将人工智能技术嵌入其当前的运营中也存在不确定性。

晨星公司驻香港分析师Kai Wang表示，虽然新入局的抖音复制美团的平台可能需要一段时间，但后者外卖配送业务的增长已“大幅放缓”。Kai Wang还表示，美团一直在为了新活动而大量“烧钱”。

“美团到店业务利润率的下降速度比预期快，”Wang说，“抖音要复制像美团的平台需要很长时间，但也并非不可能做到。”