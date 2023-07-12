来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

国民党全代会前，“换侯、倒朱”阴谋声不断。亲郭中常委的密会走漏风声，看似见光死，实为营造四面楚歌之势。密会主揪人是国民党屏东县议长周典论，他否认意图举事，说是担心选情低迷，主张尽快“非绿整合”。谈起整合，周典论大有心得，去年选举他和绿营老战友潘孟安合作，力助周春米辗压民进党同志赢得县长；他自己女儿也选上屏东市长，双双告捷。

民进党在屏东长期执政，但周典论连三任议长，也是地方霸主。他二女儿掌屏东市长，三女儿是国民党中常委，据传小女儿有意争取蓝不分区立委。郭董能在屏东光鲜出发，周家当居首功。

侯友宜一获征召立马亲访周典论，周明确转告：郭董不接受副总统及立法院长，提醒侯友宜慎思“郭柯配”后果。柯文哲拒绝郭董并购后，周家操盘“换侯”，形同为郭台铭独立参选鸣锣开道，步步进逼。

郭董亮剑国民党，周典论堪称主要军师之一。耐人寻味的是，他昔日同舟人潘孟安，正是赖营大军师。两相遥看，好不暧昧。三脚督之局，柯文哲或具胜算；但若四方混战，便注定是赖清德稳赢之局。

想当初朱立伦争党主席，也靠周典论率先勤王；岂料，竟成卧榻之侧养虎贻患。非绿整合的包装下，只见地方派系权力交易，看似帮郭董明修栈道，怎知渡向谁家陈仓？