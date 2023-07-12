中美“经济战”何时了

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

中国大陆商务部及海关总署7月3日宣布，为维护“国家安全和利益”，自8月1日起，对镓和锗相关物质实施出口管制。这两种金属都是重要的半导体材料，未来出口都必须交由商务部审查。美国商务部随即表示，美国对此“坚决反对”，强调美国将与合作伙伴协商解决这个问题。

中国商务部表示，镓、锗相关物具有明显的军民两用属性，实施出口管制是国际通行做法。据了解，镓的化合物是优质的半导体材料，被广泛应用到光电子工业和微波通信工业；锗也是一种重要的半导体材料，用于制造晶体管及各种电子装置。根据欧盟委员会2020年的一份报告，中国占了全球镓和锗产量的80%。

路透报道，根据海关数据，2022年对中国镓产品最大进口国是日本、德国和荷兰；锗产品的最大进口国是日本、法国、德国和美国。

总的看来，中国这一个专门针对美、日等国家的大招，就是从美、日这些国家学来的，正是“以其人之道还治其人之身”，连“理由”都是抄来的：“基于国家安全和利益”。因为就在中国采取此一行动前几天，多家重量级外媒报道，美国有意扩大管制AI芯片出口中国大陆，辉达和超微等芯片大厂未经许可，不得销售芯片给中国客户，甚至可能纳管辉达原本特别为中国市场开发的一款效能较低的“A800”AI芯片，出手之重，几乎就相当于赶尽杀绝了。辉达执行长黄仁勋早前疾呼并警告美国政府，这或将“导致美国产业永久失去机会”，显然并不奏效。

不仅如此，消息指出，美国还可能要求大陆企业使用亚马逊、微软等美国云端服务供应商的AI运算云端服务平台，必须申报获准后才能使用，美国政府此举意在对中国进行全面而无一丝漏洞的围堵，也是赶尽杀绝的大招。

面对美国一招狠过一招的手段，中国终于也出手反击了，且一出手也是够狠，镓、锗等金属全球最大供给几乎全由中国包办，对美、日等国而言，这就相当于供给弹性近乎为零，一旦断货，也就等于阻绝了美、日制裁中国的源头。中、美的科技战、产业战打到这个地步，堪称已是刀刀见骨了。全球都会关注，这样的斗争将伊于胡底，斗到何时？

我们的看法倾向悲观，在可预见的未来，仍将没完没了，且益将激烈。三个理由，第一，中、美之间的相互出招已进入相互报复的阶段，在逻辑上必将进入到一个“螺旋上升”的轨道，相互作用，相互刺激，不存在消停的可能，更不存在找“下台阶”的动机。

第二，双方似乎势均力敌。美国对中国开打贸易战，始自2018年的特朗普政府，五年下来美方赢了吗？美国启动对华贸易战的借口是过去无往不利的“301条款”。这个从1974年开始发明出来的武器，迄今已运行了100多次，未尝有过失败。对日本半导体、对日本汽车等产业，一祭出301条款，日本立刻屈服；日本之外，欧洲亦未能幸免。唯独这次，针对中国的关税战，中国对美国的贸易顺差反而愈打愈火。贸易之外，中、美之间的科技实力看来也有得一拼，只要实力接近，这个斗争就会持续下去。

第三，更关键的是，我们之所以用“经济战”此一概念，因为它是一个泛称，包括了贸易、科技、产业、金融等各种斗争；而经济战本身，也不过是像军事、太空、体制、价值、地缘等诸多领域，都只是中、美两强在“修昔底德陷阱”中矛盾或博弈的一个部分而已，因此，除非中、美两强的老大、老二之争出现了结果，否则所有的斗争也都将持续下去，全球各国、各领域、各企业都需要有这样的心理准备。