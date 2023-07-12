北约峰会 埃尔多安得失待观望

来源：明报

土耳其总统埃尔多安在北约峰会前夕终向瑞典加入北约“开绿灯”，有该国传媒人认为埃尔多安近期已就外交路线校准至较亲西方展露信号。土耳其凭借战略地理重要性和乌战调停角色争取到“扭计”空间，成功争取到瑞典收紧反恐法、欧盟重启2019年冻结的安卡拉入会进程，以至美国重新支持土耳其取得F-16战斗机等收获。然而，这些动作也会加深欧美政界的戒心，土耳其能否真正取得想要的东西仍待观望。

重启入欧F-16进程 经济国防抢分

政治网媒“中东之眼”（MEE）土耳其分局长索伊卢（Ragip Soylu）指出，从埃尔多安签署跟乌克兰的无人机合约、将寄居土国的亚速营战俘交回乌克兰和宣布支持乌克兰加入北约等，可以看到他在暗示更亲西方的外交政策，同意批准瑞典加入北约只是最新例子，而背后理由很简单：经济。

土耳其经济之差已迫使埃尔多安连任后重新起用采取正统经济政策的财金官员，索伊卢认为，埃尔多安如今再走较亲西方路线，反映他很可能认为单靠俄罗斯（按：乌战爆发后涌入）和海湾国家（按：跟沙特等破冰所带来）的资金，不足以支持土耳其经济。

在峰会前3天，美土每天都有高层电话对话（8日：土外长菲丹与拜登；9日：埃尔多安与拜登；10日：菲丹与拜登），显然正酝酿新动作。斯德哥尔摩大学学者怀特（Jenny White）此前接受明报访问时，已提到埃尔多安的终极目标，可能就是F-16战机供应。

自瑞典和芬兰去年提出要加入北约后，拜登政府已在小心翼翼地不将此事挂钩下表态不反对土耳其采购F-16，问题是两党美国国会高层仍对安卡拉抱持戒心——因埃尔多安采购俄制S-400防空系统，美国关切军备泄密风险（尤其是新世代的F-35战机），特朗普政府在任期尾声对土耳其展开经济制裁，令后者的军事现代化步伐受阻。埃尔多安的“瑞典牌”似乎有助争取拜登政府在纾缓甚至解封打压上出力，但美国两党议员看法会否有变仍待观望。

损北约团结 加深欧美戒心

然而，北约传统上讲求（至少表面上）保持团结，土耳其为求一己私利不断扭计，在欧美政治领袖眼中可能是处处失分。美籍印度裔评论家戈什（Bobby Ghosh）便质疑，土耳其以瑞典来勒索，可能正正断掉加入欧盟之路。然而，土耳其开天杀价背后目的不一定就是真正加入欧盟，索伊卢便分析指这可能只是烟幕，“埃尔多安可能再次采用2002年至2013年之间的剧本：利用加入欧盟进程作为吸引投资者的支柱”。