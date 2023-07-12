侯友宜要善用国民党资产

来源：中时电子报

作者：衣冠城

侯友宜表态愿意接受合于《中华民国宪法》的九二共识。此言一出，至少扫除蓝营内部对其迟迟未对九二共识表态的疑虑，有助凝聚蓝营；至于能否吸引经济选民、中产阶级甚至农渔民，虽还有很大的观察空间，但过去九二共识在国民党内一度被视为票房毒药，现在愿意拭去尘污重新挂上这块招牌，不再视为负债，表示国民党对两岸论述的信心找回来了。

事实上，国民党的资产不止在论述有助于两岸交流与和平，长期建立的沟通管道与人脉更是重要资产。接下来，侯友宜对九二共识的表态，还有三点需补强。

第一，要强化九二共识实用性的论述与证明。侯友宜强调《中华民国宪法》精神出发的九二共识，就是凸显两岸交流过程中华民国主体性不会有丧失或矮化的危险，配合之前提出的杯水理论，可连结台湾主体意识，国民党应可不必再畏惧民进党及其侧翼的抹红。

因此，侯友宜应凸显蔡英文拒绝接受九二共识所造成国家发展上的巨大差异，以此证明九二共识的和平红利。马政府时代，台湾只失去一个邦交国，可参加世界卫生大会、国际民航组织大会等联合国的国际组织会议，证明九二共识除了让两岸签订23项协议，扩大经贸与社会交流，也一点都不妨碍台湾的国际参与。

第二，要用更清晰易懂的语言说明国民党九二共识的内容与立场。在九二共识前加上合于《中华民国宪法》的前置词是否更能清楚说明，不无疑问；而柯文哲的困惑也不无道理。柯文哲民调能快速提升，并获得年轻选民支持，关键之一在于使用了平易与变通的语言；侯友宜过去或许不熟稔两岸议题，或过于谨慎、不善表达，经过时间的消化与场合的应变，应有进步的机会。

第三，两岸政策是上位政策，内政、经济、国防等政策都脱离不了两岸。国民党占有这一制高点就应该善用，结合各项政策，提出有别于民进党的政策路线。例如，侯友宜主张义务役恢复为4个月役期，原本是可依据国民党两岸政策的和平主张，说得理直气壮，惟受到压力后立刻改口，殊为可惜。

第四，两岸与国际是侯友宜的弱项，但在国民党内部，大陆与外交人才济济，各党难望项背，前几年因为选举失利失去政权，这些人才有志难伸。如今，这些人才长期从事两岸、国际交流建立不少人脉，都是可贵的资产，如何加以整合协助总统选举的政策方向与形象塑造，是燃眉之急，侯友宜应广为纳之。

一鼓作气，再而衰，三而竭。侯友宜既然已站稳九二共识的立场，就要进一步发挥与扩大，把国民党两岸政策的优势找回来，重拾民众信心，还是大有可为。

作者为自由撰稿者