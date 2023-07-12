真正全面的台海兵推终于来了

来源：中时电子报

作者：黄介正

网络近来广传一张照片，显示台军AAV-7两栖突击车在八里海滩演练，一旁正好有一位穿着清凉泳装的女子悠闲享受日光浴。贴网的照片，预示年度“汉光39”联合军演即将登场；鲜明对比的画面，反射出台海风云与民众心理的巨大落差。

从美国智库到国会山庄，几十场的台海战争兵棋推演，铺天盖地的委托研究与新闻调查报道，都聚焦在“台海必有一战”、“不是会不会，而是什么时候打”的“D-Day想定”。国际社会在2022年进行的台海战争兵棋推演，几乎清一色局限在“战损交换率”的军事交战论证；推演结果则多是美国“惨胜”，中国大陆“惨败”。外国友人问我：台湾呢？我只能所“惨死”，因为战争结束，台湾也回不来了！

不希望以战争的方式解决已经70余年的两岸政治分歧，不希望因强权争霸而使台湾被战火蹂躏，并不表示我们没有捍卫民主及保卫家园的意志与决心。维护国家安全与台海和平，只看重备战打仗，却看轻智慧用脑，就太对不起《武经七书》的作者们了。

除非另有图谋，凡“知战者”绝不会想去设计一开场就按钮或扣板机的兵棋推演，对于去年海外主导“只战无交”、“只军无民”的兵推想定设计，自然多所保留。

完全由台湾人设计主导，筹备超过半年，完全民间筹资，多国专家参与，从D-30日开始推演，第一个真正囊括总体安全考量要素的全视角兵棋推演，周前终于在台北举办。兵棋推演八个动次分别为：1、威慑、封锁与撤侨，2、导弹与空中攻击，3、三栖进犯，4、停火与外交调停，5) 能源供应与网络，6、经济供应链与市场，7、战伤医疗与救治，8) 网络与海底电缆。

不推不知道，一推就清楚：台澎防卫作战怎么可能只是国防部来扛责，“作战部队的耐度”与“基础民生的韧性”极不对称，即使有“民安”、“万安”演习，原来我们的社会支撑度，距离“汉光”等级的测试验证，还有很大的差距。

此外，台海是否或是如何发生战争，以及交战中或停火后，全程都将受到国际及区域强权的牵引拉锯、推波助澜、强力介入、甚至干预停手，两岸军队都几乎不可能依自己初始设想的作战计划执行进退。既然已经认知此等必定伴随“武场”而来的高发生几率，战略预谋、外交折冲、两岸互动等“文场”，绝对也需要纳入兵棋推演想定。

指导组、管制组再加上两岸、日韩、印澳、亚细安、美国六个推演组，总计超过100位各国专家学者与退役将校，没有看热闹的心态，却有寻门道的忧虑。兵棋推演之目的系“在风险可掌控的范围内，研拟多项解决方案，再从解决方案中，比较出可行性较高的方案”。换言之，兵棋推演在于过程中可以发掘的状况与问题，因而较早并较好的思考应对方向；也因此一基本认知，从事兵棋推演设计的专家，最痛恨被问到：最后谁赢了？

海峡两岸的决策者，都通晓子房、孔明、仲达、伯温等人的智谋策略，都是熟稔《孙子兵法》的学生，都明白“合于利则动，不合于利则止”的道理，更都知道“多算胜，少算不胜，而况于无算乎”之必然。

因此，在处理两岸关系以维护台海和平的思虑上，切不可在走进外国兵棋推演逻辑的循环后，忘记天生积累的历史经验总和，而应该从更高的视野，观看更远的利益。

我们欣见发自传统智慧，运用现代科技，结合军事民生的跨领域兵棋推演，在台湾迈出了第一步，演示了兵棋推演全局观的必要性，更期待未来发行的中英文版总结报告，可以给国际社群更大的启发。

作者为淡江大学战略所副教授，中华战略兵棋研究协会理事长