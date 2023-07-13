贵州一条公路凸显中国经济刺激的挑战之大

来源：彭博社

作者：James Mayger、Fran Wang

中国西南省分一条未完工的六车道公路上，一侧偶有汽车驶过，另一侧，几个年轻人在细雨中慢跑、家庭主妇在遛狗，还有一些退休男士拎着鸟笼与朋友一起散步。

凤新快线是贵州省拥有660万人口的遵义市众多未完工的基建项目之一。除了高速公路之外，还有一些住房项目和旅游景区也未完工，象征着中国许多地方政府在多年以信用刺激经济增长后面临的严重债务危机。

这种模式显然难以为继，即使疫情后的复苏步伐蹒跚乏力，中央政府似乎也不愿或不能再开此药方。数十年的城镇化后，兴建更多基础设施的需求没有先前那么大，要找到有利可图的项目投资越来越难，投资回报也随之每况愈下。由于房地产市场低迷，地方政府出售土地的收入更是大幅减少。

2012年，中国国务院发布文件，力促投资这个贫困省份，以缩小其与全国的发展差距，随后贵州掀起了基础设施热潮。结果，贵州的交通更加四通八达，但过度投资的迹象也显而易见。根据中国《经济日报》，全球排名前100的高桥中，近一半都在贵州。省内城市的机场已通过高铁相连，相距仅几个小时的车程，还有许多通行费昂贵的多车道高速公路。

现在，省政府正努力偿债，参与建设项目的小企业迟迟未获付款，受到相关工程影响必须搬迁的居民要求录放早该支付的补偿和安置新住房。

一些小企业主求告无门下，转向官媒运营的在线论坛抒发不满，希望民意上达。

今年4月，安顺市(距遵义约三小时车程)一个施工班组公开向贵州省委书记徐麟求助，他在人民日报运营的在线平台给徐麟的信息中写道，其参加的棚户区改造配套基础建设项目已经完工快五年，却只拿到一半的项目款项，影响其生活。

他写道，“现已经导致我们个人被材料商起诉，工人起诉严重的影响了我的全部生活，每年还得按时的缴纳银行贷款利息，这让我们原本不富裕的家庭更是雪上加霜”。

一个多月后，安顺市政府回应称，区政府“正在积极筹措资金，争取早日支付您被拖欠的工程款”。

遵义市政府拒绝就其处理债务问题的更广泛计划发表评论。

俯瞰凤新快线的是两栋几乎没有窗户的公寓大楼。政府已通知居民搬迁，建筑物也将遭拆除，以腾出空间兴建新道路。一位住在附近的68岁老伯说，由于资金耗尽，这些街区经过粉刷和翻新，希望能够转售。他只愿透露自己姓陈。

陈姓老伯说，“政府没钱了，连承诺给拆迁户的安置费都付不出来了”。

“闹也闹过，政府就是没钱，”这位曾经担任司机的老伯说。“现在贵州这样的事太多了”。

中国债务危机的核心是所谓的地方政府融资平台(LGFV)，设立LGFV是为了规避市政当局在市场发行债券的限制，为基础设施提供资金。然而，LGFV很少能产生足够的回报来履行其偿债义务，这意味着大多数融资平台依靠再融资和注入市政资金等方法来保持偿付能力，但也越来越行不通了。随着投资者更加谨慎，债务展期也变得越来越难。

LGFV所欠资金被称为“隐性债务”，因为它不会出现在政府的资产负债表上。这一问题已成为中国经济的主要风险，也是购买城投公司债券的投资者一大疑虑。

遵义新区未完工的棚户区改造项目是其LGFV相关风险的案例之一。开发商是遵义新区开发投资有限公司，这是大型LGFV遵义道桥建设(集团)有限公司的子公司。

站在该项目附近的一名妇女表示，政府2011年收回她的土地和房屋，为建设项目让路。12年过去，她仍然住在租来的公寓里，政府承诺要给她一个新家，但迄今还没有实现。现在，她每月通过打扫街道赚取约1300元人民币。

“现在没地种了，只有扫地”，这位不愿透露姓名的49岁妇人说道。“生活成本现在高多了。以前我们自己种菜自己吃，以前住的是自己的房子，现在要租房住，以前用的是井水，现在要付水电费。什么东西都要钱”。

虽然没有官方数字，但国际货币基金组织 (IMF) 在 2月份估计，截至2022年底，全国范围内的LGFV隐性债务达到66万亿元人民币，高于2019年的40万亿元。中央政府多年来一直要求地方政府清理债务并将其重新纳入资产负债表，但许多省份的财务状况仍然不稳定。

国盛证券4月份在一份报告中估计，贵州省城投平台存量债总额为3180亿元人民币。中国于2022年宣布，允许贵州城投企业就债务条款重新协商，遵义道桥建设(集团)有限公司于12月与银行达成协议，重组其部分债务。

以时间换取空间似乎是LGFV避免短期内爆发全面信用危机的主要方式。与此同时，中国大型国有银行据悉向LGFV提供超长期贷款并暂免支付利息，以避免信用紧缩。