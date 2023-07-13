提防美中AI攻防战的冲击

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

据外电报道，美国政府预计提出对中国大陆企业的新管制措施，禁止其使用亚马逊、微软等美商提供的AI云端运算服务。若此禁令施行，意味着美国对中国高科技管制措施，将从芯片、半导体等领域，进一步扩张至云端应用服务，美中科技战将更为全面。

美国为了抑制中国大陆高科技领域的发展，除了在特朗普政府时期以管制措施打击华为等特定中国企业之外，在拜登政府时期，一方面扩大实体清单，增加对大陆企业的打击广度，另一方面更陆续对先进半导体设备与软件、高阶GPU芯片等祭出禁令，禁止相关设备与芯片产品输出至中国大陆。

美国的目的除了要限制中国半导体的产能扩张与技术研发外，去年10月对辉达和AMD高阶GPU芯片的管制，更剑指中国大陆的人工智能技术与应用。受美国政府管制的GPU芯片，多应用于高阶人工智能服务器之上，提供人工智能模型训练之用。

不过因为网络带宽的提升与云端技术应用的进展，企业或学研机构若要进行人工智能模型的训练，已经不一定须自建高速运算的环境，可以向亚马逊、微软等大型云端运算平台，以租赁的方式，透过网络使用其云端运算服务，借此进行人工智能模型的建置、训练。

美国政府为避免中国企业绕道取得相关人工智能运算资源，除了扩大人工智能用的GPU芯片产品管制范围，也规划管制中国企业使用美国业者之云端人工智能运算服务，进一步抑制中国在人工智能上之发展。

不过美国政府规划的管制作法，对其科技大厂却可能造成立即、明显的冲击。以人工智能用的GPU芯片为例，原本美国管制辉达与AMD的高阶GPU芯片，而辉达则调降芯片效能以为因应，借此规避管制，持续于中国大陆销售GPU芯片。但在美国政府拟进一步扩大管制范围至低阶GPU芯片后，原本辉达在中国的市场恐将直接受挫。这也是为什么辉达执行长黄仁勋在接受外媒采访时，认为美方的作法将促使中国自行研发制造，导致美国企业失去中国大陆的市场。

如果美国政府的管制从人工智能用的GPU芯片扩充到相关的云端运算服务，对亚马逊、微软等供应商也将造成一定程度的冲击。尤有甚者，原本辉达已跨足云端运算服务，推出了云端平台DGX，提供客户可透过云端平台租赁其运算力，进行人工智能的应用开发、模型训练。但未来辉达也可能因美国政府的禁令，损失中国大陆庞大的人工智能云端运算力的潜在市场。

当然目前美国政府尚未正式公布其禁令，或许刻正透过媒体或其他管道搜集各界意见，评估对美国自身可能的冲击。但从辉达等业者的反应可知，若美方扩大对人工智能相关软硬件供应链的管制，在全球人工智能应用已大量爆发且快速发展之下，美国政府的禁令恐将如同金庸小说中的七伤拳一般，伤敌七分，损己三分。

对台湾产业而言，不但有完善的半导体聚落，在半导体代工制造、封装测试与芯片设计居全球领先地位，还有与国际云端大厂长期合作的服务器厂商及其供应链，预期皆将在此波ChatGPT带来的风潮中受惠。无论是人工智能用的GPU芯片及服务器，皆将成为今年下半年甚至未来数年的产业成长驱动力。惟美国政府的禁令是否颁布施行，成为台湾人工智能相关软硬件供应链后续发展的不确定因子。一旦施行，短期内可能影响相关业者的营运，长期更可能驱使中国大陆政府投注更多资源发展其本土人工智能供应链，进而对台湾业者形成竞争压力。因此美国政府对中国大陆管制的任何措施，各界都需严密观察，也应预先规划可能的因应措施。