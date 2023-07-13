社交平台Threads带来的希望与隐忧

来源：明报

作者：方可成

上周，一款新的社交媒体产品Threads正式发布，吸引了众多目光。在仅仅5天时间里，它就获得了1亿名用户注册，刷新了有史以来的最快纪录——上一个纪录保持者是ChatGPT，它用了两个月达到1亿用户数。

Threads是一款类似Twitter的文字社交类App，它的用户数正在快速逼近Twitter。去年7月，Twitter对外发布的用户数量是2.4亿。其后马斯克（Elon Musk）入主收购，未再对外发布过数字，但人们普遍推测其用户量在一年来明显下降。

Threads开局的成功，显示出人们对依托于文字的公共对话依然充满热情，惟它也不免令人产生一些担忧。

人们渴望健康的讨论空间

Threads在5天里得到破亿用户的成绩，很大程度上是借助于既有的用户规模取得的——它由Meta（facebook母公司）旗下的Instagram推出，已有Instagram账号的人可以很方便地自动创建Threads账号，并导入自己在Instagram上已经关注的用户列表。

但是，大公司凭借自己的既有用户量推出新产品，并不总能取得成功。2011年，Google曾经试图在社交媒体领域挑战facebook，推出了社交产品Google+，并与Gmail的庞大用户量绑定。然而，这一产品最终失败。

这说明，用户并非科技公司可以随意驱赶和指挥的被动角色。当他们大规模涌向一款产品，一定有一个重要原因是他们真的想用。

那么，Threads的用户想要下载使用这款新产品的原因是什么呢？简单来说，是希望得到一个更健康的公共对话空间。“Threads”这个名字的字面意义，接近于“一根线”、“穿针引线”，引伸为“一连串的讨论”。所以，它可以被理解为一个“编织讨论”的平台。

本来，很多人在Twitter上编织讨论；但马斯克收购Twitter之后，对平台上的内容采取了放任的态度，砍掉了负责内容安全的部门。这令Twitter上的虚假信息、阴谋论、歧视言论、仇恨言论、垃圾广告愈来愈多，使很多用户觉得“有毒”（toxic）。

相比之下，Threads对这些内容将会采取更积极的干预态度。所以，美国著名女同性恋主持人Ellen DeGeneres在入驻Threads之后发的第一句话，就是“Welcome to Gay Twitter！（欢迎来到同性恋的Twitter）”——言下之意，马斯克旗下的Twitter已经变成了对同性恋有很高敌意的平台，用户相信Threads会积极治理恐同言论。

除了在言论自由与讨论规则之间找到平衡点之外，社交媒体平台还要做好一系列的基础设施准备：比如，给有真实身份的、具备一定公信力的用户加“V”认证身份，而不是把加“V”认证当成商品去售卖。马斯克的Twitter正式把加“V”变成了收费服务，让用户的时间线上充斥着加了认证的广告营销号；而大量真正有发言质量的用户，却变成了没有“V”的存在。

所以，Threads的初步成功，一半要归功于“天下苦Twitter久矣”。

巨头垄断的阴影

尽管Threads提供的新公共对话空间令人兴奋，但兴奋之下也有隐忧：以短篇文字为核心的公开即时讨论类产品，是巨头Meta一直未能占领的领域——它已经有facebook、有Instagram，还有WhatsApp和Messenger。如果Threads击败Twitter，Meta在互联网社交领域的巨头垄断地位就会进一步加强，让人逃不出这家公司的手掌心。

作为一家以广告为最主要收入来源的公司，Meta有强烈的冲动取得更多用户数据乃至个人隐私，以推送更加个性化订制的广告。几年前发生的“剑桥分析”（Cambridge Analytica）丑闻，曾经暴露出Meta在侵犯用户隐私方面的劣迹。而一旦Threads成为我们日常使用的App，那么Meta这家公司对我们的了解一定会更多、更精确。

另外，Threads也可能成为另一款以吞噬用户注意力、消耗大量使用时间为主要目的的平台。为此，它可能放大娱乐性、上瘾性的内容，对构建好的公共领域却不会带来特别的建树。

很多人发现，Instagram在最近一年已经变得更像TikTok，更加令人上瘾，这也反映出Meta这家公司在短视频挑战之下的焦虑感。这种焦虑是否会令Threads这款产品也愈来愈变形，愈来愈追求注意力的刺激，而非讨论的质量？这是真实的隐忧。

说到底，如果人们是因为讨厌Twitter而下载Threads，那么我们只不过是在两个都不好的选项中，选择了“更不坏”的那一个，算不上什么进步。

商业利益与用户权利之间 能否实现平衡？

不过，Threads这个新平台，在注意力经济的旧有路径之外，依然承诺了新的变化。

在发布之时，Meta官方就表示，Threads在未来会支持名为“ActivityPub”的协议。这对于互联网巨头的平台产品来说，是一个革命性的决定。

为何这么说？因为支持ActivityPub协议，就等于Threads将会变成一款去中心化的产品，加入所谓的“联邦宇宙（fediverse）”。这个词由“联邦”（federation）和“宇宙”（universe）组成，它指的是不同平台之间形成联邦式的关系，虽然有各自的具体产品和工具，但信息可以互联互通、用户可以随意迁移。

这就好像电子邮件系统，无论你的电子邮件提供商是Gmail还是Outlook，它们之间都可以互相通讯。另外，在联邦宇宙中，你可以成为自己数据的拥有者，你可以带着自己的用户关注关系，迁移到另一个平台去，不会因为换到一个新平台而需要从零开始“冷启动”。

如果我们熟悉的产品都加入了联邦宇宙，那么我们的日常使用，将会是完全不同的场景：你可以在WhatsApp直接接收Telegram上某个账号发布的信息；你如果厌倦了Twitter，那么可以把自己在上面积累的关注者一键导出，转移到Instagram。

所以，联邦宇宙给了用户更多的权利和自由度，也对平台形成了更多制约。此前，“剑桥分析”丑闻爆出之后，很多人表示要退出facebook，惟这个抵制计划最终基本失败，因为大部分人都割舍不下自己在facebook上已经积累的社交关系，而我们是无法把facebook上的好友导出，带到其他平台的。如果Threads真的支持了ActivityPub，那么假设有一天Threads引发了众多不满，人们就可以很方便地把自己的数据和粉丝关系，迁移到另一个同样支持ActivityPub的工具上，成功实现抵制。

此前，最为人所知的联邦宇宙类社交平台是“长毛象”（Mastodon）。但它的用户体验不好，因此未能得到大范围使用。曾任Twitter CEO（首席执行官）的Jack Dorsey也在开发另一款联邦宇宙的社交平台，名为Bluesky。但他们的动作比较慢，目前还在内测阶段，需要邀请码才能使用。Threads将会成为新的、极具潜力的联邦宇宙类产品。

“联邦宇宙”的挑战

当然，联邦宇宙带来的不仅仅是激动人心的革命性变化，还有切实的挑战。比如内容审核和安全问题，就会因为联邦宇宙而变得更加复杂。审核Threads自己服务器上的内容尚且不容易，当Threads与许多其他App服务器上的人和信息联通，那么Threads就需要有一套机制决定是否过滤那些服务器的部分信息、是否需要完全“拉黑”（屏蔽）某个服务器……这里面涉及一系列的机制设计和人力投入。

但无论如何，在旧有的“围墙花园”（walled garden）模式已经主导社交媒体平台十几年的背景下，有一款新产品表示将会尝试“联邦宇宙”模式，还是会给更健康的公共讨论空间带来新希望。

作者是香港中文大学新闻与传播学院助理教授